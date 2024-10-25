Как выбрать постельное белье: нюансы, которых вы могли не знать

Важно, чтобы постельное белье приносило комфорт во время сна и не теряло своих физических качеств.

Выбор постельного белья – дело непростое. Есть немало нюансов, с которыми трудно определиться: ткань, цвет, дизайн. Что облегчит вам жизнь – мы расскажем детали, которые помогут вам облегчить выбор.

Как выбрать постельное белье – читайте ниже.

Какую погоду выбрать

Хлопок

Один из самых популярных материалов и самый лучший в своей ценовой категории. Хлопок считается одним из самых лучших материалов в индустрии.

Шелк

Качественный материал, который имеет элитный блеск, а также наибольший запас прочности среди всех натуральных волокон. Хорошо впитывает влагу, благодаря чему летом вам не будет жарко.

Лен

Прочная и долговечная ткань, которая может выдержать до 200 стирок без потери качества.

Сатин

Экологически чистый материал, дающий тепло и нежность от каждого прикосновения. Зимой с ним не холодно, а летом такой комплект белья будет дарить телу легкую прохладу.

Жаккард

Ткань люкс-класса для любителей экзотики. Плотность, прочность – его стандартные свойства. Ценник поднимается в результате фактуры рисунка на ткани.

Сатин люкс

Отличается от обычного сатина тем, что при ее создании используется уникальная современная технология переплетения нитей.

Тенсел

Эвкалиптовое волокно отличается гипоаллергенностью, а также экологической чистотой.

Безопасность

Размер постельного белья

Имеются пять основных размеров, которые используются для градации по всему миру: полторачка (160 см. х 220 см.);

двуспальные (175 см. х 210 см.);

евро (200 см. х 220 см.);

евро макси (220 см. х 240 см.);

семейные (аж два пододеяльника размером 160 см. х 220 см.)

Какой дизайн выбрать

Постельное белье должно подходить под общую стилистику помещения и оформление. То есть она должна дополнять интерьер, а не выделяться из него.

Поэтому будьте осторожны с классическими узорами или орнаментами в комнате с хайтек или лофт стилем.

Важно: цветовая гамма, стиль и фасон должны совмещаться.

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