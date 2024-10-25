Як обрати постільну білизну: нюанси, яких ви могли не знати

Важливо, щоб постільна білизна приносила комфорт під час сну та не втрачала своїх фізичних якостей.

Вибір постільної білизни - справа непроста. Є чимало нюансів з якими важко визначитися: тканина, колір, дизайн. Що полегшити вам життя - ми розповімо деталі, які допоможуть вам полегшити вибір.

Як обрати постільну білизну - читайте нижче.

Яку погоду обрати

Бавовна

Один з найпопулярніших матеріалів і найкращий у своїй ціновій категорії. Бавовна вважається одним із найкращих матеріалів в індустрії.

Шовк

Якісний матеріал, якиц має елітний блиск, а також найбільший запас міцності серед усіх натуральних волокон. Добре вбирає вологу, завдяки чому влітку вам не буде спекотно.

Льон

Міцна та довговічна тканина, яка може витримати до 200 праннь без втрати якості.

Сатин

Екологічно чистий матеріал, який дарує тепло та ніжність від кожного дотику. Взимку з ним не холодно, а влітку такий комплект білизни даруватиме тілу легку прохолоду.

Жаккард

Тканина люкс-класу для любителів екзотики. Щільність, міцність – його стандартні властивості. Цінник підіймається внаслідок фактури малюнка на тканині.

Сатин люкс

Відрізняється від звичайного сатину тим, що при її створенні використовується унікальна сучасна технологія переплетення ниток.

Тенсел

Евкаліптове волокно, що відрізняється гіпоалергенністю, а також екологічною чистотою.

Бязь

Розмір постільної білизни

Є п'ять основних розмірів, які використовуються для градації по всьому світу: півторачка (160 см. х 220 см.);

двоспальні (175 см. х 210 см.);

євро (200 см. х 220 см.);

євро максі (220 см. х 240 см.);

сімейні (аж дві підковдри розміром 160 см. х 220 см.)

Який дизайн обрати

Постільна білизна має підходити під загальну стилістику приміщення та оформлення. Тобто, вона має доповнювати інтер'єр, а не вирізнятися з нього.

Тому будьте обережними з класичними візерунками або орнаментами в кімнаті з хайтек або лофт стилем.

Важливо: колірна гама, стиль та фасон повинні поєднуватися.

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