Какой сегодня, 27 марта, праздник в Украине: что празднуют

Сегодня, 27 марта, в Украине празднуют Международный день театра и День нефролога. До Нового года осталось 279 дней.

27 марта 2025 года — четверг. 1128-й день войны в Украине.

Памятные даты 27 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 марта:

1111 год — русские князья на завершающем этапе похода против половцев одержали победу в битве при Сальнице, где войска Святополка Изяславича и Владимира Мономаха разгромили противника;

1664 год — польская власть казнила украинского гетмана Ивана Выговского;

1668 год — король Англии Карл II передал Бомбей в долгосрочную аренду Британской Ост-Индской компании за символическую плату в £10 в год;

1794 год — Конгресс США принял решение о создании постоянного военно-морского флота страны;

1854 год — Англия и Франция официально объявили войну Российской империи, присоединившись к конфликту, который ранее начала Османская империя;

1860 год – ньюйорковец Майкл Бирн получил патент на коркотяг;

1914 год — авиаконструктор Игорь Сикорский на самолете С-6А установил мировой рекорд скорости для полета с четырьмя пассажирами — 106 км/ч;

1964 год — произошло Великое Аляскинское землетрясение магнитудой 9,2 — самое мощное в истории Северной Америки и второе по силе в мировой истории сейсмонаблюдений;

1977 год — в аэропорту Тенерифе столкнулись два пассажирских авиалайнера, повлекшее гибель 583 человек — наибольшую катастрофу в истории гражданской авиации;

1998 год — Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило использование препарата "Виагра" компании Pfizer для лечения эректильной дисфункции;

1999 год – произошло создание стратегического автомобильного альянса Renault–Nissan;

2011 год – в Киеве, в Патриаршем соборе Воскресения Христова, состоялась интронизация нового предстоятеля УГКЦ Святослава Шевчука;

2014 год — Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины, официально признав Крым и Севастополь ее неотъемлемыми частями. Документ поддержали 100 стран, 11 выступили против, 58 воздержались, остальные не участвовали в голосовании;

2020 год – Северная Македония официально присоединилась к НАТО, став его 30-м членом.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

27 марта в Украине и мире празднуют Международный день театра / Фото: Unsplash

27 марта в Украине и мире празднуют Международный день театра. Этот праздник был основан в 1961 году по инициативе Международного института театра (ITI) при ЮНЕСКО, чтобы подчеркнуть важность театрального искусства для культуры и общества. Этот день напоминает о влиянии театра на людей – развлекает, заставляет думать, вызывает эмоции и способствует взаимопониманию между культурами. Каждый год кто-то из видных деятелей театра готовит официальное обращение, которое переводят на многие языки и зачитывают в разных странах. Театры организуют премьеры, спектакли, экскурсии за кулис, мастер-классы и встречи с актерами. Многие театры предлагают бесплатные или благотворительные показы, чтобы как можно больше людей смогли прикоснуться к искусству сцены. Интересный факт: символом театра являются две маски – трагическая и комическая, берущая начало из древнегреческой драмы.

Также 27 марта Международный день каракулов. Идея возникла благодаря американской писательнице Дайан Альбер, написавшей детскую книгу "Я – не просто каракуль" (I'm NOT Just a Scribble). Ее главный герой – яркая каракуля – учит детей принимать себя, не бояться ошибок и творить без ограничений. Каракули – это не просто хаотические линии, а способ выразить эмоции, развить воображение и избавиться от страха перед рисованием. Они доказывают, что любое творчество имеет ценность, даже если кажется хаотическим или "неправильным". Интересный факт: детские каракули – это первый этап развития художественных навыков, который проходил даже Пикассо и Ван Гог.

А еще 27 марта Международный день виски. Праздник был основан в 2009 году, чтобы почтить память выдающегося шотландского писателя и эксперта по виски Майкла Джексона (не того Джексона, а именно авторитетного знатока этого напитка). Дата была выбрана не случайно – это день рождения Майкла. Международный день виски – прекрасная возможность познакомиться с этой культурой, открыть новые вкусы и узнать о традициях этого напитка. Если празднуешь – делай это с удовольствием и ответственностью! Интересный факт: старейшая винокурня в мире – Bushmills в Ирландии, основанная еще в 1608 году.

27 марта празднуют День нефролога. Этот праздник посвящен врачам, занимающимся диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний почек. Нефрологи занимаются решением проблем, связанных с функцией почек, мочевыводящими путями и их осложнениями. Это очень важная специальность, поскольку почки отвечают за очищение организма от токсинов, поддержание водно-солевого баланса и нормализацию кислотно-щелочной среды. Этот день был основан, чтобы обратить внимание на здоровье почек и напомнить о важности их функционирования. Проблемы с почками могут оказать существенное влияние на общее состояние здоровья, поэтому их своевременное выявление и лечение — ключ к нормальной жизнедеятельности.