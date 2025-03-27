Яке сьогодні, 27 березня, свято в Україні: що святкують

Сьогодні, 27 березня, в Україні святкують Міжнародний день театру та День нефролога. До Нового року залишилося 279 днів.

27 березня 2025 року — четвер. 1128-й день війни в Україні.

Пам’ятні дати 27 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 березня:

1111 рік — руські князі на завершальному етапі походу проти половців здобули перемогу в битві при Сальниці, де війська Святополка Ізяславича та Володимира Мономаха розгромили супротивника;

1664 рік — польська влада стратила українського гетьмана Івана Виговського;

1668 рік — король Англії Карл II передав Бомбей у довгострокову оренду Британській Ост-Індській компанії за символічну плату в £10 на рік;

1794 рік — Конгрес США ухвалив рішення про створення постійного військово-морського флоту країни;

1854 рік — Англія та Франція офіційно оголосили війну Російській імперії, приєднавшись до конфлікту, який раніше розпочала Османська імперія;

1860 рік — ньюйорківець Майкл Бірн отримав патент на коркотяг;

1914 рік — авіаконструктор Ігор Сікорський на літаку С-6А встановив світовий рекорд швидкості для польоту з чотирма пасажирами — 106 км/год;

1964 рік — стався Великий Аляскинський землетрус магнітудою 9,2 — найпотужніший в історії Північної Америки та другий за силою у світовій історії сейсмоспостережень;

1977 рік — в аеропорту Тенерифе зіткнулися два пасажирські авіалайнери, що спричинило загибель 583 людей — найбільшу катастрофу в історії цивільної авіації;

1998 рік — Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) схвалило використання препарату "Віагра" компанії Pfizer для лікування еректильної дисфункції;

1999 рік — відбулося створення стратегічного автомобільного альянсу Renault–Nissan;

2011 рік — у Києві, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового, відбулася інтронізація нового предстоятеля УГКЦ Святослава Шевчука;

2014 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку територіальної цілісності України, офіційно визнавши Крим і Севастополь її невід'ємними частинами. Документ підтримали 100 країн, 11 виступили проти, 58 утрималися, решта не брали участі в голосуванні;

2020 рік — Північна Македонія офіційно приєдналася до НАТО, ставши його 30-м членом.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

27 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день театру / Фото: Unsplash

27 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день театру. Це свято заснували 1961 року за ініціативи Міжнародного інституту театру (ITI) при ЮНЕСКО, щоб підкреслити важливість театрального мистецтва для культури та суспільства. Цей день нагадує про вплив театру на людей – він розважає, змушує думати, викликає емоції та сприяє взаєморозумінню між культурами. Щороку хтось із видатних діячів театру готує офіційне звернення, яке перекладають багатьма мовами та зачитують у різних країнах. Театри організовують прем’єри, вистави, екскурсії за лаштунки, майстер-класи та зустрічі з акторами. Багато театрів цього дня пропонують безкоштовні або благодійні покази, щоб якомога більше людей змогли доторкнутися до мистецтва сцени. Цікавий факт: символом театру є дві маски – трагічна та комічна, що беруть початок із давньогрецької драми.

Також 27 березня Міжнародний день каракулів. Ідея виникла завдяки американській письменниці Дайан Альбер, яка написала дитячу книгу "Я – не просто каракуль" (I’m NOT Just a Scribble). Її головний герой – яскрава каракуля – навчає дітей приймати себе, не боятися помилок і творити без обмежень. Каракулі – це не просто хаотичні лінії, а спосіб висловити емоції, розвинути уяву та позбутися страху перед малюванням. Вони доводять, що будь-яка творчість має цінність, навіть якщо здається хаотичною чи "неправильною". Цікавий факт: дитячі каракулі – це перший етап розвитку художніх навичок, який проходили навіть Пікассо та Ван Гог.

А ще 27 березня Міжнародний день віскі. Свято заснували 2009 року, щоб вшанувати пам'ять видатного шотландського письменника та експерта з віскі Майкла Джексона (не того Джексона, а саме авторитетного знавця цього напою). Дата була обрана не випадково – це день народження Майкла. Міжнародний день віскі – чудова нагода познайомитися з цією культурою, відкрити нові смаки та більше дізнатися про традиції цього напою. Якщо святкуєш – роби це з насолодою та відповідальністю! Цікавий факт: найстаріша винокурня у світі – Bushmills в Ірландії, заснована ще 1608 року.

27 березня святкують День нефролога. Це свято присвячене лікарям, які займаються діагностикою, лікуванням і профілактикою захворювань нирок. Нефрологи займаються розв'язанням проблем, пов'язаних з функцією нирок, сечовивідними шляхами та їх ускладненнями. Це дуже важлива спеціальність, оскільки нирки відповідають за очищення організму від токсинів, підтримку водно-сольового балансу і нормалізацію кислотно-лужного середовища. Цей день було засновано, щоб звернути увагу на здоров'я нирок та нагадати про важливість їхнього належного функціонування. Проблеми з нирками можуть суттєво вплинути на загальний стан здоров'я, тому їх своєчасне виявлення і лікування — ключ до нормальної життєдіяльності.