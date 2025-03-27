День ангела 27 березня: кого та як вітати з іменинами

27 березня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 27 березня

27 березня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Макара, Олександра, Павла.

Іван — давньоіудейське походження, означає "милість Божа". В дитинстві добродушний, чесний. В дорослому віці стає товариським, його дуже ранить образа, працьовитий.

Макар — давньогрецьке ім'я, перекладається як "блаженний". В дитинстві чесний, вихований. В дорослому віці стає спокійним, тихим, справедливим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "захисник". В дитинстві активний, енергійний. В дорослому віці стає талановитим, працьовитим, цілеспрямованим.

Павло — латинське походження, означає "молодший". В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає добрим, прихильним, викликає довіру.

День ангела 27 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 27 березня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з чудовим святом – Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі багато радості, а твій ангел-охоронець завжди буде поруч, охороняючи та підтримуючи на кожному кроці. Бажаю щастя, здоров’я та гармонії у душі!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе від усіх негараздів і дарує натхнення для досягнення великих вершин. Бажаю, щоб цей день був наповнений любов’ю, теплом і світлом!

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З Днем ангела, чудова людино! Бажаю тобі, щоб твій ангел-охоронець ніколи не покидав тебе, а завжди дарував спокій і впевненість у кожному кроці. Нехай життя твоє буде яскравим і повним благодаті!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей святковий день подарує тобі багато радості, а твій небесний покровитель завжди буде поруч, даруючи тобі сили для подолання будь-яких труднощів. Бажаю здоров’я, удачі та безмежного щастя!

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був тобі вірним другом і наставником, оберігаючи від труднощів і даруючи натхнення для нових звершень. Нехай цей день буде сповнений світлом та гармонією!

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