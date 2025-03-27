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Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Знищено майже 909 тис. солдатів РФ. / Фото: Associated Press

Окупанти втратили багато техніки.

Станом на ранок 20 березня ЗСУ знищили 908 890 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1670 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу ‒ близько 908 890 (+1670) осіб,
  • танків ‒ 10438 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21701 (+16) од,
  • артилерійських систем – 25265 (+58) од,
  • РСЗВ – 1343 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1118 (+1) од,
  • літаків - 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30926 (+108),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42070 (+169) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3787 (+1).

Як повідомлялося, на Бєлгородщині ліквідували російську пропагандистку Ганну Прокоф'єву. Вона була військкором "Першого каналу".

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