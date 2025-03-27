Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Станом на ранок 20 березня ЗСУ знищили 908 890 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1670 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

особового складу ‒ близько 908 890 (+1670) осіб,

танків ‒ 10438 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 21701 (+16) од,

артилерійських систем – 25265 (+58) од,

РСЗВ – 1343 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1118 (+1) од,

літаків - 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30926 (+108),

крилаті ракети ‒ 3121 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 42070 (+169) од,

спеціальна техніка ‒ 3787 (+1).

Як повідомлялося, на Бєлгородщині ліквідували російську пропагандистку Ганну Прокоф'єву. Вона була військкором "Першого каналу".

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