Когда День святого Василия в 2025 году: дата по новому календарю, традиции празднования

День святого Василия Великого – важный церковный и народный праздник. Оно давно имеет свои традиции и обряды, которых наши предки обязательно соблюдали.

До 1 сентября 2023 украинцы праздновали День святого Василия Великого 14 января, однако, после перехода на новоюлианский календарь дата праздника изменилась. Теперь это 1 января.

Кем был Василий Большой

Василий Великий был выдающейся фигурой в церковном мире. Он жил в IV веке, был архиепископом Кесарийским. Часто его называют одним из отцов христианской церкви. Наряду с Григорием Богословом и Иваном Златоустом Василий Великий святитель.

Василий Великий внес немалый вклад в развитие христианства. У него был дар проповеди и первый создал иконостас, которым мы видим его сегодня.

После себя Василий Великий оставил значительное духовное наследие. Он написал много разнообразных церковных трудов, объяснил церковное письмо, а еще издавал богословские произведения о христианстве, в частности, описал смысл Крещения и Святой Троицы.

Значительный вклад архиепископ внес в монашескую жизнь. Именно его считают отцом монашества. Он также совершил Божественную литургию, которая получила название "Литургия Василия Великого". Служится она в церквях византийского обряда всего 10 раз в год.

Украинские традиции: что делают на Василия

Церковный праздник Василия Великого еще в древности тесно переплыл с народными традициями дохристианских времен. В частности, в этот период наши предки праздновали праздник Маланки (31 декабря по новому лианскому календарю). Согласно украинским традициям это был праздник природы и урожая. Именно поэтому сформировались особые обряды, существующие по сей день:

Засевание — рано утром ребята ходят по домам, рассказывают обрядовые стихи и "засевают" дома зерном. Все пожелания Василию связаны с большим урожаем. В канун 1 января также ходят щедровать, прославляя хозяев дома. Засевали обычно рожью, пшеницей, ячменем, овсом. А вот горох и гречку ни в коем случае не использовали, верили ведь, что это принесет несчастье. Детям хозяева всегда давали вкусности или даже деньги за хорошие пожелания. Молотение дидуха — на Рождество украинцы обязательно ставили дидуха, который был олицетворением духа зимних праздников. Именно на Василия первый засевщик получал большую честь "обмолотить" зерновой сноп. Семена из них обязательно хранили до посевной, верили, что тогда урожай точно будет богатым. Дидух же следовало сжечь в саду. Его не выбрасывали. Полазник — первого, кто пришел навестить хозяев дома, называли "полазником". Его приглашали в гости. При этом полазником мог быть даже кот или собака. Если полазника принять щедро, тогда весь год вас ждет благополучие.

Что нельзя делать на праздник Василия Великого

Женщинам и девушкам засевать запрещалось. Это было только дело мужчин. При этом обычно засеванием занимались мальчики или юноши.

Также на Василия девушку ни в коем случае не приглашали первой в дом. По традиции зайти должен человек, принесший счастье.

Плохой приметой считается считать мелочь в этот день. Это может принести нищету.

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