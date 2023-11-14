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Комнатные растения, которым не нужно много света

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Комнатные растения, которым не нужно много света

Комнатные растения, любящие тень

Какие домашние растения любят тень

В любой квартире есть места, куда солнечные лучи не достигают, где мало света в течение года. Это, например, северные подоконники, книжные полки, ванная и другое. Для таких мест нужны комнатные растения, которые хорошо растут в тени, не любящие солнечный свет.

Обычно такие тенелюбивые растения отличаются  внешне. Если сравнить их с другими, их листья массивны и окрашены в насыщенные цвета.

Приводим примеры популярных комнатных растений, которые можно выращивать в тени. Но запомните, полностью теневыносливых домашних растений нет, всем им нужно частичное освещение, тенелюбивым просто меньше.

Декоративно-лиственные комнатные растения, которым не нужно много света

Аглаонема .Растение не нуждается в постоянном уходе, главное, чтобы было теплое. Интересно смотрится красная аглаонема или с розовыми, алыми, свекловичными включениями. Если кончики листьев меняют цвет, пора растение полить.

Аглаонема / ©
Аглаонема

Маранта. Уникальную окраску листовой пластины характеризуют отчетливые пятна и прожилки.

Маранта / ©
Маранта

Сансевиерия или "тещин язык". Эти комнатные цветы, которым практически не нужен свет, давно стали популярными, благодаря красоте длинных пестрых листьев, растущих прямо от корня. Они носят множество народных названий и при благоприятных условиях цветут ранней весной.

Сансевиерия / ©
Сансевиерия

Пальмовые растения, которым не нужен свет

Фикус эластика. Это тропическое растение прекрасно переносит затемнение, поскольку от солнечных лучей на нежных листьях могут появляться ожоги. Главное в уходе – это не переусердствовать с поливом.

Фикус эластика / ©
Фикус эластика

Драцено. Это тенелюбивые комнатные растения, которым не нужен яркий свет солнца. Уход прост, главное поддерживать влажность воздуха и не допускать застой воды при поливе.

Драцено / ©
Драцено

Монстера хорошо растет в тени, но любит повышенную влажность. Ее необходимо поливать отстоявшейся водой и регулярно опрыскивать листья теплой.

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К тенелюбивым растениям относятся и ампельные комнатные растения. Они необычно смотрятся в подвесных вазонах, ящиках и кашпо. Это такие растения как плющ, зелено-листовой сингониум, эпипремнум, традесканция.

Цветущие комнатные растения, которым не нужен яркий дневной свет

Есть определенные цветущие комнатные растения, которым не нужно много света и они любят полутень. Для цветения им нужно освещение, но яркие лучи действуют губительно, они хорошо растут на северных, восточных и западных подоконниках. Среди таких растений бегония, фуксия, сенполоия или фиалка.

Сенполия / ©
Сенполия

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Дата публикации
Просмотры
502
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