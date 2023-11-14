В любой квартире есть места, куда солнечные лучи не достигают, где мало света в течение года. Это, например, северные подоконники, книжные полки, ванная и другое. Для таких мест нужны комнатные растения, которые хорошо растут в тени, не любящие солнечный свет.

Обычно такие тенелюбивые растения отличаются внешне. Если сравнить их с другими, их листья массивны и окрашены в насыщенные цвета.

Приводим примеры популярных комнатных растений, которые можно выращивать в тени. Но запомните, полностью теневыносливых домашних растений нет, всем им нужно частичное освещение, тенелюбивым просто меньше.

Декоративно-лиственные комнатные растения, которым не нужно много света

Аглаонема .Растение не нуждается в постоянном уходе, главное, чтобы было теплое. Интересно смотрится красная аглаонема или с розовыми, алыми, свекловичными включениями. Если кончики листьев меняют цвет, пора растение полить.

Аглаонема

Маранта. Уникальную окраску листовой пластины характеризуют отчетливые пятна и прожилки.

Маранта

Сансевиерия или "тещин язык". Эти комнатные цветы, которым практически не нужен свет, давно стали популярными, благодаря красоте длинных пестрых листьев, растущих прямо от корня. Они носят множество народных названий и при благоприятных условиях цветут ранней весной.

Сансевиерия

Пальмовые растения, которым не нужен свет

Фикус эластика. Это тропическое растение прекрасно переносит затемнение, поскольку от солнечных лучей на нежных листьях могут появляться ожоги. Главное в уходе – это не переусердствовать с поливом.

Фикус эластика

Драцено. Это тенелюбивые комнатные растения, которым не нужен яркий свет солнца. Уход прост, главное поддерживать влажность воздуха и не допускать застой воды при поливе.

Драцено

Монстера хорошо растет в тени, но любит повышенную влажность. Ее необходимо поливать отстоявшейся водой и регулярно опрыскивать листья теплой.

К тенелюбивым растениям относятся и ампельные комнатные растения. Они необычно смотрятся в подвесных вазонах, ящиках и кашпо. Это такие растения как плющ, зелено-листовой сингониум, эпипремнум, традесканция.

Цветущие комнатные растения, которым не нужен яркий дневной свет

Есть определенные цветущие комнатные растения, которым не нужно много света и они любят полутень. Для цветения им нужно освещение, но яркие лучи действуют губительно, они хорошо растут на северных, восточных и западных подоконниках. Среди таких растений бегония, фуксия, сенполоия или фиалка.

Сенполия

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