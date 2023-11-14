У будь-якій квартирі є місця, куди сонячні промені не досягають, де мало світла протягом року. Це, наприклад, північні підвіконна, книжкові полиці, ванна кімната інше. Для таких місць потрібні кімнатні рослини, які добре ростуть в тіні, які не люблять сонячне світло.

Зазвичай такі тіньолюбиві рослини відрізняються зовнішньо. Якщо порівняти їх з іншими, їхні листя масивні та забарвлені в насичені кольори.

Наводимо приклади популярних кімнатних рослин, які можна вирощувати в тіні. Але запам'ятаєте, повністю тіньовитривалих домашніх рослин немає, усім їм потрібне часткове освітлення, тіньолюбивим просто менше.

Декоративно-листяні кімнатні рослини, яким не потрібно багато світла

Аглаонема.Рослина не потребує постійного догляду, головне, щоб було тепле. Цікаво виглядає червона аглаонема або з рожевими, яскраво-червоними, буряковими включеннями. Якщо кінчики листя змінюють колір, пора рослину полити.

Аглаонема

Маранта. Унікальне забарвлення листової пластини характеризують виразні плями та прожилки.

Маранта

Сансевіерія або "тещин язик". Ці кімнатні квіти, яким практично не потрібне світло, давно стали популярними, завдяки красі довгого строкатого листя, що росте прямо від кореня. Вони носять безліч народних назв і за сприятливих умов цвітуть ранньою весною.

Сансевіерія

Пальмові рослини, яким не потрібне світло

Фікусу еластика. Ця тропічна рослина чудово переносить затінювання, оскільки від сонячних променів на ніжному листі можуть з'являтися опіки. Головне у догляді — це не перестаратися з поливом.

Фікус еластика

Драцена. Це тіньолюбиві кімнатні рослини, яким не потрібне яскраве світло сонця. Догляд простий, головне підтримувати вологість повітря і не допускати застій води при поливі.

Драцена

Монстера добре росте в тіні, але любить підвищену вологість. Її необхідно поливати відстояною водою і регулярно обприскувати листя теплою.

До тіньолюбивих рослин належать і ампельні кімнатні рослини. Вони незвичайно виглядають в підвісних вазонах, ящиках і кашпо. Це такі рослини як плющ, зелено листовий сингоніум, епіпремнум, традесканція.

Квітучі кімнатні рослини, яким не потрібне яскраве денне світло

Є певні квітучі кімнатні рослини, яким не треба багато світла і вони люблять півтінь. Для цвітіння їм потрібне освітлення, але яскраві промені діють згубно, вони гарно ростуть на північних, східних і західних підвіконнях. Серед таких рослин бегонія, фуксія, сенполоія, або фіалка.

Сенполія

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