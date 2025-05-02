Лучшие сорта огурцов для открытого грунта, которые выдержат летнюю жару

Сорта огурцов, устойчивые к жаре

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В последние годы климат в Украине претерпевает значительные изменения, и летние месяцы все чаще характеризуются аномальной жарой и длительными периодами засухи. Так, только в июле 2024 года в Киеве было зафиксировано несколько температурных рекордов, достигавших отметки выше +34°C. Подобные экстремальные погодные условия оказывают негативное влияние на многие сельскохозяйственные культуры, в том числе и на огурцы, приводя к снижению их урожайности и ухудшению качества плодов. Однако благодаря селекционной работе существуют сорта огурцов, которые отличаются повышенной устойчивостью к высоким температурам и способны обеспечить стабильный урожай даже в самые жаркие дни.

Агрономы советуют обратить внимание на эти три надежных сорта огурцов, хорошо зарекомендовавших себя в украинских условиях:

Амур F1

Этот раннеспелый партенокарпический (самопыляемый) гибрид голландской селекции является настоящим спасителем для выращивающих огурцы в жаркие периоды.

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Его вегетационный период составляет всего 40-45 дней, что позволяет получить ранний урожай.

Амур F1 демонстрирует высокую устойчивость не только к жаре и засухе, но и к таким распространенным болезням огурцов, как мучнистая роса.

Его темно-зеленые, крупнобугорчатые плоды длиной 8-10 см никогда не горчат, даже при значительных температурных колебаниях и недостатке влаги, оставаясь сочными и хрустящими.

Характерной особенностью гибрида является его дружеское и длительное плодоношение, с образованием до 8-10 огурчиков в одном узле.

Длина плодов 8–10 см, диаметр 1–4 см, масса до 90–100 г. Урожайность может достигать 25-28 кг/м², а при внесении удобрений и надлежащем поливе — до 45-50 кг/м².

Благодаря своей генетической стойкости к высоким температурам и воздушной засухе, а также толерантности к пероноспорозу, «Амур F1» является надежным выбором как для открытого, так и для закрытого грунта.

Сорт Амур

Аякс F1

Еще один ранний (40-50 дней) пчелоопыляемый голландский гибрид, завоевавший популярность среди украинских огородников благодаря своей способности хорошо переносить жару и периоды недостаточного увлажнения.

Одним из важных преимуществ «Аякс F1» является его высокая регенеративная способность, позволяющая растениям быстро восстанавливаться после стрессовых ситуаций, вызванных экстремально высокими температурами.

Кроме того, он имеет устойчивость к вирусу огуречной мозаики и мучнистой росе, а также толерантность к ложной мучнистой росе, что делает его пригодным для выращивания на пикули даже в жарких регионах.

Плоды «Аякс F1» однородные, темно-зеленого цвета, белошипые, длиной 6-11 см, диаметром 3-4 см, с превосходными вкусовыми качествами, без горечи. Гибрид характеризуется высокой и стабильной урожайностью (5-10 кг/м2).

Аякс F1

Феникс Плюс

Этот среднеранний (40-45 дней) сорт, разработанный украинскими селекционерами, является улучшенной версией известного Феникса 640 и отличается повышенной устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, включая жару и засуху.

Опыление в Фениксе Плюс происходит с помощью пчел и других насекомых.

Растения этого сорта обладают мощным ростом с длиной стебля до 2,5-3 метров, что делает их удобными для вертикального выращивания.

Важным преимуществом Феникс Плюс является его устойчивость к мучнистой росе и вирусу огуречной мозаики, что делает его надежным выбором для выращивания в различных климатических зонах Украины, включая те, где летом часто наблюдается жара.

Плоды крупные, массой от 120 до 180 граммов, овально-цилиндрической формы, темно-зеленого цвета, покрытые небольшими бугорками, длина составляет от 12 до 16 см. Сорт хорошо переносит жару и засуху, устойчив к мучнистой росе и огуречной мозаике. виде, так и использовать для консервирования.

Фенкис плюс