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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
333
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3 хв

Найкращі сорти огірків для відкритого грунту, які витримають літню спеку

Три сорти огірків, яким не страшна спека

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Сорти огірків, стійкі до спеки

Сорти огірків, стійкі до спеки

Останніми роками клімат в Україні зазнає значних змін, і літні місяці дедалі частіше характеризуються аномальною спекою та тривалими періодами посухи. Так, лише в липні 2024 року в Києві було зафіксовано кілька температурних рекордів, що сягали позначки вище +34°C. Подібні екстремальні погодні умови негативно впливають на багато сільськогосподарських культур, зокрема й на огірки, призводячи до зниження їхньої врожайності та погіршення якості плодів. Проте, завдяки селекційній роботі, існують сорти огірків, які вирізняються підвищеною стійкістю до високих температур і здатні забезпечити стабільний урожай навіть у найспекотніші дні.

Агрономи радять звернути увагу на ці три надійні сорти оігрків, які добре зарекомендували себе в українських умовах:

Амур F1

Цей ранньостиглий партенокарпічний (самозапильний) гібрид голландської селекції є справжнім рятівником для тих, хто вирощує огірки в спекотні періоди.

Його вегетаційний період становить лише 40-45 днів, що дозволяє отримати ранній урожай.

«Амур F1» демонструє високу стійкість не лише до спеки та посухи, але й до таких поширених хвороб огірків, як борошниста роса.

Його темно-зелені, крупнобугорчаті плоди довжиною 8-10 см ніколи не гірчать, навіть при значних температурних коливаннях та нестачі вологи, залишаючись соковитими та хрусткими.

Характерною особливістю гібриду є його дружнє та тривале плодоношення, з утворенням до 8-10 огірочків в одному вузлі.

Довжина плодів 8-10 см, діаметр 1-4 см, маса до 90-100 г. Урожайність може сягати 25-28 кг/м², а при внесенні добрив та належному поливі — до 45-50 кг/м².

Завдяки своїй генетичній стійкості до високих температур та повітряної засухи, а також толерантності до пероноспорозу, «Амур F1» є надійним вибором як для відкритого, так і для закритого ґрунту.

Сорт Амур

Сорт Амур

Аякс F1

Ще один ранній (40-50 днів) бджолозапильний голандський гібрид, який завоював популярність серед українських городників завдяки своїй здатності добре переносити спеку та періоди недостатнього зволоження.

Однією з важливих переваг «Аякс F1» є його висока регенеративна здатність, що дозволяє рослинам швидко відновлюватися після стресових ситуацій, спричинених екстремально високими температурами.

Крім того, він має стійкість до вірусу огіркової мозаїки та борошнистої роси, а також толерантність до ложної борошнистої роси, що робить його придатним для вирощування на пікулі навіть у спекотних регіонах.

Плоди «Аякс F1» однорідні, темно-зеленого кольору, білошипі, довжиною 6-11 см, діаметром 3-4 см, з чудовими смаковими якостями, без гіркоти. Гібрид характеризується високою та стабільною врожайністю (5-10 кг/м²).

Аякс F1

Аякс F1

Фенікс Плюс

Цей середньоранній (40-45 днів) сорт, розроблений українськими селекціонерами, є покращеною версією відомого «Фенікса 640» і відзначається підвищеною стійкістю до несприятливих погодних умов, включаючи спеку та посуху.

Запилення у «Фенікс Плюс» відбувається за допомогою бджіл та інших комах.

Рослини цього сорту мають потужне зростання з довжиною стебла до 2,5-3 метрів, що робить їх зручними для вертикального вирощування.

Важливою перевагою «Фенікс Плюс» є його стійкість до борошнистої роси та вірусу огіркової мозаїки, що робить його надійним вибором для вирощування в різних кліматичних зонах України, включаючи ті, де влітку часто спостерігається спека.

Плоди великі, масою від 120 до 180 грамів, овально-циліндричної форми, темно-зеленого кольору, покриті невеликими горбками, довжина становить від 12 до 16 см. Сорт добре переносить спеку та посуху, стійкий до борошнистої роси та огіркової мозаїки, мають приємний смак і універсальне призначення — їх можна вживати як у свіжому вигляді, так і використовувати для консервування.

Фенкіс плюс

Фенкіс плюс

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Дата публікації
Кількість переглядів
333
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