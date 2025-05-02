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Секрет долголетия раскрыт: ученые нашли ключ в белках
Эволюция как естественный опыт раскрыла секреты долголетия: новое исследование выявило неповторимые белковые механизмы.
В последние десятилетия человечество достигло значительного прогресса в увеличении продолжительности жизни. Однако, вместе с этим возросло и количество людей, страдающих от возрастных заболеваний. Чтобы по-настоящему продлить не только годы, но и период здоровой жизни, ученые ищут глубинные биологические механизмы, лежащие в основе здорового старения.
Об этом сообщило издание SciTechDaily.
Продолжительность жизни млекопитающих колеблется от 2 лет (мыши) до 200 (киты). Почему одни виды стареют быстро, а другие остаются здоровыми десятилетиями? Ответ — в посттрансляционных модификациях (ПТМ) белков, которые регулируют клеточную устойчивость к раку, нейродегенерации и диабету.
С помощью инновационного алгоритма PHARAOH исследователи проанализировали белки 107 видов и обнаружили уникальные ПТМ, которые накапливаются у долгоживущих животных. Например, ацетилирование определенных белков у китов и слонов связано с их невероятной устойчивостью к раку — несмотря на большое количество клеток, их риск онкологии значительно ниже, чем у человека.
«Наши результаты предлагают многообещающий путь к пониманию того, как модификации белков могут защитить от возрастных заболеваний и способствовать более долгой и здоровой жизни. Определив ПТМ, связанные с долголетием, мы можем начать исследовать терапевтические стратегии, имитирующие эти естественные, эволюционно сохраненные механизмы», — заявил ученый Хаим Коэн.
Напомним, в Южной Африке поднимается земля.