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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Усик завершает карьеру: осталось два боя

Первый поединок Усика состоится 19 июля против Дюбуа, а для прощального боя украинец выбрал Тайсона Фьюри, ранее победившего дважды.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Александр Усик

Александр Усик

Украинский боксер, чемпион мира по сверхтяжелому весу по версиям WBO, WBA, WBC и IBO Александр Усик завершает карьеру.

Об этом сообщает Mail Sport Boxing.

Усик сказал, что осталось два боя: первый поединок состоится 19 июля против британского боксера, чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа, а для прощального боя украинец выбрал легендарного британского боксера «Цыганского короля» Тайсона Фьюри, которого ранее победил два раза.

Напомним, в послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 — нокаутом) в 23 поединках. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

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Дата публикации
Количество просмотров
469
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