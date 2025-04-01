Лучшие виды газонных трав: что посеять, чтобы не косить

Газонные травы

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Привлекательный газон с яркой зеленой окраской можно создать самостоятельно, если правильно выбрать газонную траву. Для многих важно выбрать траву не только с учетом эстетики, условий эксплуатации, например, чтобы растения в случае чего быстро восстанавливались. Многие хотят выращивать газонные травы, которые не нужно подстригать, или подстригать не часто.

Оказывается, это не так сложно, такие виды газонных трав существуют. Высота таких видов трав в течение длительного времени не превышает 4-6 см, к тому же такой газон ничем не уступает в качестве другим растениям, в течение всей вегетации обеспечивает изумрудную насыщенность зелени.

Низкорослые виды травы для газона, которые не нужно косить

Кажется, что природа создала низкорослые сорта трав специально для тех владельцев лужаек, у которых нет времени или желания часто заниматься стрижкой. Газоны с такими травами еще называют «газонами для ленивых».

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Мятлик луговой

Компактное и низкорослое растение. Очень популярна в ландшафтном дизайне, выдерживает нагрузку даже там, где большой поток людей. В частности, мятлик луговой используют на спортивных площадках.

Растение быстро растет, но требует внимания в первый сезон выращивания, в первую очередь, удаления сорняков.

Мятлик луговой

Полевица побегоносная

Ее ценят не только за низкорослость. Она отличается ярко-насыщенной зеленой окраской в течение всего вегетационного периода. Благодаря нежности и удовольствию на ощупь, ее любят в семьях с маленькими детьми. Трава настолько нежная, что по газону можно ходить босиком даже маленьким детям.

Низкорослость – главное преимущество данного растения, высотой 9-11 см, его не нужно стричь. Она очень быстро растет, всего за год маленький кустик может покрыть площадь до одного метра квадратного.

К тому же трава быстро восстанавливается после перенесенной засухи, неприхотлива к почвенным и световым условиям.

Стречь газон из полевицы все-таки нужно, но не чаще 3-4 раз в год.

Метель побегистый

Мятлик ползучий

Трава идеально подходит для озеленения «ленивых» газонов, после высева, мятлик может вырасти не более, чем на 8-10 см за сезон. Газон нужно немного подстригать, но гораздо реже по сравнению с другими травами.

Мятлик ползучий

Овсяница красная

Неприхотливая трава, можно высевать в любую почву, независимо от уровня ее влажности. Трава устойчива к засухе, холодам, густая, может расти в любых условиях, включая затененные участки.

Овсяница красная

Подобные свойства имеет и овсяница волосовидная. Для этого растения характерно наличие удлиненных побегов, отсюда и пошло его название. Это идеальная трава, если нужно засеять край автомагистрали или железной дороги, а все потому, что растение легко переносит высокую загазованность, влияние солей и металлов.

Белый клевер

Неприхотливое к почве растение, которому одинаково подходит суглинистый, песчаный, слабокислый или нейтральный грунт.

Белый клевер устойчив к засухе, вытаптыванию, образует крепкую дернину, имеет хорошие регенеративные характеристики. Но это растение не переносит излишне влажного климата, плохо растет в затененных местах.

Для спортивного или декоративного типа газона эта трава не подходит, так как растение неравномерно размещается по всей площади. Поэтому, желательно, чтобы в смеси вместе с клевером были также низкорослые растения.

Белый клевер

Травосмеси для газонов

«Мавританский газон»

Если вам по вкусу усыпанные цветами газоны, которые почти не нужно косить, то такой тип газона придется по душе. Это один из самых волшебных типов газонов, который почти не нуждается в уходе. Его можно вообще не косить. Вы можете купить готовую смесь и дополнить ее разными цветами.

Лилипут

Газон образуется смесью из 4-х сортов овсяницы (красной, измененной, MYSTIC, волосовидной), метели ползучей и тонкой, а также мятлика лугового.