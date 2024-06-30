Найкращі види газонних трав: що посіяти, щоб не косити

Привабливий газон з яскравим зеленим забарвленням можна створити самостійно, якщо правильно вибрати газонну траву. Для багатьох важливо вибрати траву не лише з огляду на естетику, умови експлуатації, наприклад, щоб рослини у випадку чого швидко відновлювалась. Багато хто хоче, вирощувати газонні трави, які не потрібно підстригати, або підстригати не часто.

Виявляється, це не так і складно, такі види газонних трав існують. Висота таких видів трав протягом довгого часу не перевищує 4-6 см, до того ж такий газон нічим не поступається в якості іншим рослинам, протягом усієї вегетації забезпечує смарагдову насиченість зелені.

Низькорослі види трави для газону, які не потрібно косити

Здається, що природа створила низькорослі сорти трав спеціально для тих власників галявин, котрі не мають часу або бажання часто займатися стрижкою. Газони з такими травами ще називають «газонами для ледачих».

Мятлик луговий

Компактна та низькоросла рослина. Дуже популярна в ландшафтному дизайні, витримує навантаження навіть там, де активний потік людей. Зокрема, мятлик луговий використовують на спортивних майданчиках.

Рослина швидко росте, але потребує уваги в перший сезон вирощування, в першу чергу, видалення бур’янів.

Мятлик луговий

Мітлиця пагониста або повзуча

Її цінують не лише за низькорослість. Вона відрізняється яскраво-насиченим зеленим забарвленням протягом усього вегетаційного періоду. Завдяки ніжності та приємності на дотик, іі люблять в сімях з маленькими дітьми. Трава настільки ніжна, що по газону можна ходити босоніж навіть маленьким дітям.

Низькорослість - головна перевага даної рослини, висотою 9-11 см, її не потрібно стригти. Вона дуже швидко росте, всього за рік маленький кущик може покрити площу до одного метра квадратного.

До того ще, трава швидко відновлюється після перенесеної посухи, невибаглива до ґрунтових і світлових умов.

Стригти газон з мітлиці пагонистої все-таки потрібно, але не частіше 3-4 разів на рік.

Мітлиця пагониста

Тонконіг повзучий

Трава ідеально підходить для озеленення «ледачих» газонів, після висіву, тонконіг може зрости не більше, ніж на 8-10 см за сезон. Газон потрібно трохи підстригати, але значно рідше у порівнянні з іншими травами.

Тонконіг повзучий

Вівсяниця червона

Не вибаглива трава, можна висівати у будь-який ґрунт, незалежно від рівня його вологості. Трава стійка до засухи, холодів, густа, може рости за будь-яких умов, включаючи затінені ділянки.

Вівсяниця червона

Подібні властивості має і костриця (вівсяниця) волосоподібна. Для цієї рослини характерна наявність подовжених пагонів, звідси і пішла її назва. Це ідеальна трава, якщо потрібно засіяти край автомагістралі або залізниці, а все тому, що рослина легко переносить високу загазованість, вплив солей та металів.

Біла конюшина

Невибаглива до ґрунту рослина, якій однаково підходить суглинний, піщаний, слабокислий або нейтральний ґрунт.

Білий конюшина стійка до посухи, витоптування, утворює міцну дернину, має гарні регенеративні характеристики. Але ця рослина не переносить надмірно вологого клімату, погано росте в затінених місцях.

Для спортивного або декоративного типу газону ця трава не підходить, тому що рослина розміщується нерівномірно по всій площі. Тому, бажано, щоб в суміші разом з конюшиною були також низькорослі рослини.

Біла конюшина

Травосуміші для газонів

«Мавританський газон»

Якщо вам до смаку посипані квітами газони, які майже не потрібно косити, то такий тип газону доведеться до душі. Це один з найбільш чарівних типів газонів, який майже не потребує догляду. Його можна взагалі не косити. Ви можете купити готову суміш і доповнити її різними кольорами.

Ліліпут

Газон утворюється сумішшю з 4-ох сортів костриці (червоної, зміненої, MYSTIC, волосовидної), мітлиці повзучої і тонкої, а також тонконога лугового.

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