Плюс 3 килограмма в год: какая популярная привычка разрушает фигуру, и это не о еде

Врачи назвали привычку, мешающую похудеть даже без переедания / © Unsplash

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Регулярное сокращение ночного отдыха всего на 80 минут в течение шести недель приводит к набору почти полкилограмма лишнего веса . Подобный дефицит времени на восстановление провоцирует увеличение объема талии, повышение уровня лептина и существенное снижение физической активности в течение дня.

Об этом пишет Yahoo Health.

Эксперимент с режимом и последствиями

Исследователи тщательно проанализировали данные 95 взрослых пациентов с повышенным кардиометаболическим риском, средний возраст которых составил 34 года. Каждый участник прошел две шестинедельные фазы эксперимента: сначала спал привычные семь с половиной часов, а затем искусственно задерживал время ухода в постель. Благодаря специальным наручным мониторам специалисты зафиксировали, что во время второй фазы испытуемые проводили в сидячем положении на семнадцать минут больше.

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«Сон столь недооценен в нашем обществе. Это второй по важности аспект, когда речь идет о потере веса после питания очень важная часть пазла», — подчеркнул врач семейной медицины и специалист по лечению ожирения в медицинском учреждении Джонса Гопкинса Ювал Пинто.

Этот медик убежден, что современное общество катастрофически недооценивает влияние правильного режима на состояние здоровья пациентов. Недостаточное ночное восстановление прямо провоцирует усиление ощущения голода, что заставляет организм активнее требовать перекусов в течение дня.

Гормональный сбой и профилактика

Профессор диетологии в Колумбийском университете Мари-Пьер Сент-Онж пояснила, что при сохранении такого графика человек может набрать более 3 килограммов в год. Ученая отметила, что сокращение отдыха нарушает энергетический баланс, снижает чувствительность к инсулину и заставляет людей потреблять гораздо больше пищи. Кроме того, недосыпание может нарушать нормальную работу гормонов, отвечающих за регулирование уровня сахара в крови.

Для улучшения качества сна эксперты советуют поддерживать в спальне прохладную температуру, полную тьму и использовать кровать исключительно по назначению. Специалисты также рекомендуют прекращать какие-либо приемы пищи за несколько часов до засыпания, чтобы обеспечить нормальный процесс пищеварения. В случае регулярного ощущения усталости утром или сильного храпа врачи настаивают на немедленном прохождении медицинского обследования для выявления скрытых расстройств.

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Напомним, исследование с участием более 23 000 взрослых показало: сон продолжительностью 7 часов и 18 минут в сутки связан с самым низким уровнем инсулинорезистентности – ключевым фактором развития диабета 2 типа.

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