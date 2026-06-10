Почему кот вылизывается после того, как вы его погладили: неожиданное объяснение экспертов

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Когда кот начинает вылизываться сразу после того, как его погладили, многие хозяева воспринимают это как признак недовольства или отторжения. Однако специалисты уверяют: такое поведение обычно не имеет ничего общего с негативным отношением к человеку.

Об этом сообщило издание Express.

Эксперт по поведению домашних животных Кристина Скампоррино отмечает, что привычка кошек вылизываться после того, как их погладили, чаще всего связана не с реакцией на человека, а с природными особенностями ухода за собой.

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Одной из причин является потребность восстановить собственный запах. Коты активно используют обоняние для ориентации и взаимодействия с окружающим миром, а на их теле расположены специальные пахучие железы. Когда хозяин касается животного, на шерсти остается посторонний запах, поэтому после ласки кошка может начать вылизываться, чтобы вернуть привычный для себя аромат.

Также груминг помогает животным успокаиваться. По словам специалиста, вылизывание для кошек является одним из механизмов саморегуляции. После общения с человеком они могут ухаживать за шерстью, чтобы расслабиться и вернуться к комфортному состоянию.

Кроме этого, такое поведение имеет социальное значение. В природе кошки часто вылизывают друг друга, поддерживая и укрепляя связи внутри группы. Поэтому поглаживание хозяина животное может воспринимать как элемент социального взаимодействия, а дальнейший груминг — как его естественное продолжение.

В то же время ветеринары советуют обращать внимание на чрезмерное вылизывание. Если кот делает это слишком часто, из-за чего появляются раздражение кожи, залысины или выпадает шерсть, такое поведение может указывать на стресс, тревожность или проблемы со здоровьем. В такой ситуации стоит проконсультироваться с ветеринарным врачом.

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Напомним, ранее ветеринарка ответила, стоит ли домашним котам позволять выходить на улицу, и развенчала популярный миф.

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