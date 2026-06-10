Неуправляемый грузовик влетел в выходящих из автобуса людей: есть погибшие

Водитель грузовика потерял сознание за рулем и влетел в толпу / © Генеральная прокуратура Украины

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Смертельная авария произошла в среду, 10 июня в Закарпатье. Около 15:00 на улице Вакарова в Виноградове грузовой автомобиль внезапно потерял управление и сбил группу пассажиров, которые именно выходили из маршрутного автобуса.

О трагических последствиях этой автотрости сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Жертвы и пострадавшие в результате наезда

В результате мощного удара одна женщина получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте аварии. Еще трое пострадавших с серьезными телесными повреждениями медики скорой помощи срочно госпитализировали в ближайшую районную больницу.

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По предварительной информации следствия, 47-летнему водителю грузовика внезапно стало плохо и он потерял сознание прямо за рулем. Мужчина так и не пришел в себя и умер в карете скорой во время транспортировки в медицинское учреждение.

Расследование причин трагедии

На месте аварии продолжают работать бригады медиков, эксперты и следственно-оперативная группа полиции. Специалисты тщательно документируют все последствия столкновения и собирают доказательную базу для установления полной картины событий.

Координацию всех действий правоохранителей на месте трагедии осуществляет Береговская окружная прокуратура. Следователи должны окончательно установить все обстоятельства и точные причины, которые привели к этому ужасному ДТП.

Напомним, после резонансного ДТП в Киеве Кабмин готовит более жесткие наказания для водителей для усиления безопасности дорожного движения. Это должно быть комплекс решений для снижения аварийности на дорогах и усиления дисциплины среди водителей. В частности, речь идет о более жестких санкциях за систематическое нарушение правил дорожного движения и превышение скорости.

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