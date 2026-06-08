Сбила двух женщин с ребенком: жуткое ДТП произошло в Хмельницком — детали от полиции

Фото Полиция Хмельницкой области

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В Хмельницком правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло во дворе многоэтажки на улице Молодежной.

Полиция Хмельницкой области сообщила об этом 8 июня.

По предварительной информации полиции, за рулем находилась 46-летняя женщина.

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«Предварительно установлено, что 46-летней местной жительнице, которая находилась за рулем автомобиля Nissan, во время начала движения внезапно стало плохо», — заявили в полиции.

Поэтому водитель потеряла контроль над автомобилем и сбила двух женщин, которые находились во дворе. Одна из пострадавших в этот момент была с детской коляской, в которой находился трехлетний ребенок.

В результате аварии двух женщин и ребенка доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работали правоохранители, устанавливающие все причины и обстоятельства ДТП.

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Следователи уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, накануне в Киеве на Чоколовском бульваре произошло резонансное ДТП , во время которого погибли четыре человека, в частности ребенок. Три человека пострадали. Автомобиль на большой скорости влетел в подземный переход.

Сам водитель Павел Плешивцев также получил травмы, однако они не представляют угрозы его жизни. Экспертиза подтвердила, что на данный момент был трезвым.

По информации полиции, мужчина системно нарушал правила дорожного движения . В его водительской карьере зафиксировано 39 нарушений ПДД, из них подавляющая часть за превышение скорости.

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По данным прокуратуры, мужчину неоднократно привлекали к админответственности за скорую езду. Он уже был участником четырех аварий, две из которых произошли в этом году.

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