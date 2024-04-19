Поход в театр: что одеть и правила, которые нужно знать

Рассказываем, каков этикет в театре сегодня.
Поход в театр за последние десятилетия сильно изменился. Сейчас уже не обязательно приходить на премьеру в вечернем платье и смокинге. Однако некоторые правила до сих пор остается — ненаходя их вы можете " пошиться в дураки".
Какие правила во время похода в театр стоит знать и какой образ выбрать читайте дальше.
Как одеться в театр
Универсальным вариантом при выборе образа в театр может быть любое актуальное для сезона платье длины меди с закрытыми плечами и короткими или длинными рукавами.
В то же время, если выбираете платье с открытыми рукавами, то лучше на плечи накинуть жакет или легкий кардиган.
Что касается обуви, это могут быть закрытые туфли, мюли, босоножки, сапожки — зависит от сезона.
Но не единственными платьями. Брюки и джинсы уже давно перестали быть предметом из категории табу. Если подобрать максимально гармоничный верх и обувь, то образ будет выглядеть элегантно. Поэтому с джинсами стоит одевать какую-нибудь красивую блузку, можно вышитую рубашку, можно футболку вместе с рубашкой-оверсайз или жакетом.
Показываем ниже варианты образов в театр:
Правила при походе в театр, которые вы могли не знать
- Вызвать артиста аплодисментами. Такое поведение считается неприличным, если опоздание составляет всего 5 минут. А длительная задержка спектакля или концерта чаще всего связана с неким форс-мажором. Скорее всего, организаторы уже решают эту проблему.
- Отвлечение на телефон и другие факторы. Излишний шум в зале сводит на нет усилия актеров, усердно ведших зрителей к этому моменту. Артисты очень ценят не шумящую публику.
- Вручение цветов артистам. Там, где есть оркестровая яма, сотрудники чаще всего собирают букеты и затем сами выносят их артистам. В таком случае лучше вложить записочку с именем того, для кого назначается букет. Если вы идете в театр за границей, тоже имеет смысл поинтересоваться его правилами.
- Выйти раньше поклона артистов. Не стоит бежать в гардероб, не дождавшись поклона артистов. Это может задеть их, поскольку так вы проявляете неуважение к их труду.
- Опаздывать на спектакль. Хорошим тоном прибывать в театр не позднее чем за 30-45 минут до начала, чтобы было время оставить одежду в гардеробе и принарядиться.
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