Поход в театр: что одеть и правила, которые нужно знать

Поход в театр за последние десятилетия сильно изменился. Сейчас уже не обязательно приходить на премьеру в вечернем платье и смокинге. Однако некоторые правила до сих пор остается — ненаходя их вы можете " пошиться в дураки".

Какие правила во время похода в театр стоит знать и какой образ выбрать читайте дальше.

Как одеться в театр

Универсальным вариантом при выборе образа в театр может быть любое актуальное для сезона платье длины меди с закрытыми плечами и короткими или длинными рукавами.

В то же время, если выбираете платье с открытыми рукавами, то лучше на плечи накинуть жакет или легкий кардиган.

Что касается обуви, это могут быть закрытые туфли, мюли, босоножки, сапожки — зависит от сезона.

Но не единственными платьями. Брюки и джинсы уже давно перестали быть предметом из категории табу. Если подобрать максимально гармоничный верх и обувь, то образ будет выглядеть элегантно. Поэтому с джинсами стоит одевать какую-нибудь красивую блузку, можно вышитую рубашку, можно футболку вместе с рубашкой-оверсайз или жакетом.

Показываем ниже варианты образов в театр:

Образ в театр

Образ в театр

Образ в театр

Образ в театр

Образ в театр

Образ в театр

Образ в театр

Образ в театр

Правила при походе в театр, которые вы могли не знать

Вызвать артиста аплодисментами. Такое поведение считается неприличным, если опоздание составляет всего 5 минут. А длительная задержка спектакля или концерта чаще всего связана с неким форс-мажором. Скорее всего, организаторы уже решают эту проблему.

Такое поведение считается неприличным, если опоздание составляет всего 5 минут. А длительная задержка спектакля или концерта чаще всего связана с неким форс-мажором. Скорее всего, организаторы уже решают эту проблему. Отвлечение на телефон и другие факторы. Излишний шум в зале сводит на нет усилия актеров, усердно ведших зрителей к этому моменту. Артисты очень ценят не шумящую публику.

Излишний шум в зале сводит на нет усилия актеров, усердно ведших зрителей к этому моменту. Артисты очень ценят не шумящую публику. Вручение цветов артистам. Там, где есть оркестровая яма, сотрудники чаще всего собирают букеты и затем сами выносят их артистам. В таком случае лучше вложить записочку с именем того, для кого назначается букет. Если вы идете в театр за границей, тоже имеет смысл поинтересоваться его правилами.

Спектакль в театре

Выйти раньше поклона артистов. Не стоит бежать в гардероб, не дождавшись поклона артистов. Это может задеть их, поскольку так вы проявляете неуважение к их труду.

Не стоит бежать в гардероб, не дождавшись поклона артистов. Это может задеть их, поскольку так вы проявляете неуважение к их труду. Опаздывать на спектакль. Хорошим тоном прибывать в театр не позднее чем за 30-45 минут до начала, чтобы было время оставить одежду в гардеробе и принарядиться.

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