Похід до театру: що одягнути та правила, які варто знати

Розповідаємо, який етикет в театрі сьогодні.

Похід до театру за останні десятиліття сильно змінився. Зараз вже не обов'язково приходити на прем'єру у вечірній сукні та смокінгу. Однак деякі правила досі залишається - ненаючи їх ви можете "пошитися в дурні".

Які правила при поході до театру варто знати та який образ обрати - читайте далі.

Як одягнутися до театру

Універсальним варіантом при виборі образу до театру може бути будь-яка актуальна для сезону сукня довжини міді, із закритими плечима та короткими чи довгими рукавами.

Водночас якщо обираєте сукню з відкритими рукавами, то краще на плечі накинути жакет або легкий кардиган.

Щодо взуття, то це можуть бути закриті туфлі, мюлі, босоніжки, чобітки — залежить від сезону.

Але не сукнями єдиними. Штани та джинси вже давно перестали бути предметом з категорії табу. Якщо підібрати максимально гармонійний верх та взуття, то образ матиме елегантний вигляд. Тому з джинсами варто одягати якусь гарну блузку, можна вишиту сорочку, можна футболку разом із сорочкою оверсайз чи жакетом.

Показуємо нижче варіанти образів до театру:

Образ до театру

Образ до театру

Образ до театру

Образ до театру

Образ до театру

Образ до театру

Образ до театру

Образ до театру

Правила при поході до театру, які ви могли не знати

Викликати артиста оплесками. Така поведінка вважається непристойною, якщо запізнення становить всього 5 хвилин. А тривала затримка вистави або концерту найчастіше пов'язана з якимось форс-мажором. Швидше за все, організатори вже вирішують цю проблему.

Така поведінка вважається непристойною, якщо запізнення становить всього 5 хвилин. А тривала затримка вистави або концерту найчастіше пов'язана з якимось форс-мажором. Швидше за все, організатори вже вирішують цю проблему. Відволікання на телефон та інші фактори. Зайвий шум у залі зводить нанівець зусилля акторів, який старанно вів глядачів до цього моменту. Артисти дуже цінують публіку, яка не шумить.

Зайвий шум у залі зводить нанівець зусилля акторів, який старанно вів глядачів до цього моменту. Артисти дуже цінують публіку, яка не шумить. Вручення квітів артистам. Там, де є оркестрова яма, співробітники найчастіше збирають букети і потім самі виносять їх артистам. У такому випадку краще вкласти записочку з ім'ям того, для кого букет призначається. Якщо ви йдете в театр за кордоном, також має сенс поцікавитися його правилами.

Вистава в театрі

Вийти раніше за поклон артистів. Не варто бігти в гардероб, не дочекавшись поклону артистів. Це може зачепити їх, оскільки так ви виказуєте неповагу до їх праці.

Не варто бігти в гардероб, не дочекавшись поклону артистів. Це може зачепити їх, оскільки так ви виказуєте неповагу до їх праці. Запізнюватися на виставу. Хорошим тоном прибувати до театру не пізніше ніж за 30-45 хвилин до початку, щоб був час залишити одяг у гардеробі і причепуритися.

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