Праздник Маланки и Щедрая кутья: дата по новому календарю, история и традиции

До сентября 2023 года у украинцев существовал довольно интересный праздник, который назывался Старый Новый год (13 января). В этот день верующие праздновали Маланки и накрывали Щедрую кутью. После перехода на новый юлианский календарь дата изменилась. Когда ходит Маланка?

Когда ходит Маланка: дата по новому календарю

После перехода ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь большие церковные праздники украинцы празднуют на 13 дней раньше. Потому и праздник Маланки будет 31 декабря (вместо 13 января). В этот день мы будем накрывать второй, после Рождества Христова, праздничный стол – Щедрую кутью.

Кто такая Маланка: что значит этот праздник

В дохристианские времена у украинцев существовала давняя легенда, согласно которой богиня любви Лада и бог всеядной гармонии Ладо имели дочь Маланку. Однажды похитил ее змей и заточил в подземелье. Но молодой человек по имени Василий освободил красавицу из плена и за это она вышла за него замуж. Именно поэтому наши предки чествовали Маланку, которая была символом Луны, а на следующий день праздновали день Василия, символизировавшего Солнце.

Когда на наши земли пришло христианство, было решено не искоренять полностью древние традиции, а вплести их в церковные истории. Поэтому верующие 31 декабря чтят преподобную Меланию, родившуюся в христианской семье и в возрасте 14 лет вышедшую замуж за Апиниана, который также был знатным и богатым. Молодая семья использовала все свое состояние, чтобы помогать бедным. Впоследствии Мелания поселилась на Елеонской горе, где вскоре решил монастырь.

Что можно делать в праздник Маланки: традиции

Что можно делать на Маланке / Фото: commons.wikimedia.org

На праздничном столе в этот вечер обязательно стоит Щедрая кутья, а еще можно готовить разные пирожки, колбасы, вареники и блины. Все блюда должны быть сытными. Например, готовить рыбу по давним традициям запрещено, потому что тогда счастье поплывет из дома, как маленькая рыбка.

Готовили блюда из свинины. В древности, в дохристианские времена, наши предки запекали целого поросенка как пожертвование Василию, считавшемуся покровителем этого животного. Тогда он даровал семье достаток и счастье. Также можно было готовить и разные блюда из свинины: студень, колбасу, сало и т.д.

Также наши предки пекли специальный обрядовый хлеб. Когда женщина начинала вымешивать тесто на выпечку, то шла, не моя руки, с мужем "пугать" плохо уродившие деревья. Человек при этом брал палку или топор, подойдя к дереву, он стучал трижды по коре и говорил: "Не будешь рожать, буду рубить, а будешь рожать, буду уважать". Жена должна была ответить за дерево: "Не руби меня, а перевеслом опояшь, я тебе еще пригодлюсь". После этого она вытирала о кору дерева руки.

Щедрование на Маланку

Это одна из интереснейших новогодних традиций украинского народа. Женщины и девушки собирались вместе, переодевались и обходили своих соседей, поя щедривки и прославляя хозяев дома. Щедровать начинали после заката, когда, по поверьям, вылезает разная нечистая сила.

Переодевались у разных фольклорных персонажей. Это развлечение было особенно популярно среди молодежи, которая любила веселиться. Из коллектива обычно выбирали одного парня, который должен был играть Маланку, его переодевали в женскую одежду. Другими персонажами были Пахарь, Медведь, Коза, Цыган, Журавель, Рогатый черт. Такой обычай в народе назывался "водить Маланку".

На рассвете 1 января ребята тоже шли засевать. Когда-то этот обычай имел ритуальное значение, считалось, что он приносит семье благополучие, счастье, богатство. Сеять разрешалось только ребятам, потому что "девушки не приносят счастья".

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