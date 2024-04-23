Простые шаги для уверенности в себе

Как развить уверенность в себе
Уверенность в себе необходима для человека, это важная составляющая психологического его благополучия. Наличие здорового уровня уверенности помогает добиться успехов в личной и профессиональной жизни, уверены люди более продуктивные и стресоустойчивые. Уверенность в себе выражается в положительной оценке своих навыков, способностей и сил для достижения значимых целей.
Причин, по которым человек не уверен, недооценивает себя, много. Это и постоянные замечания от близких людей, негативный отклик клиента, резкая критика руководства.
Уверенными не рождаются, а становятся уверенность в себе можно развить самостоятельно.
Вот несколько полезных рекомендаций от психологов, которые помогут стать более уверенными в себе:
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Прекратите постоянно сравнивать себя с другими людьми.
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Представляйте себя тем, кем вы желаете быть. Визуализация — это способ представить себя таким, кем бы вы гордились.
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Следите за личной гигиеной и своим аккуратным внешним видом. Поддерживайте свое тело в тонусе с помощью регулярных упражнений. Если вы будете выглядеть красиво, нравиться окружению и, самое главное, себе — это, безусловно, придаст вам уверенность.
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Следите за своей осанкой, выразительностью жестов и четкостью речи. Научитесь во время общения смотреть в глаза собеседнику.
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Ставьте перед собой цель и решительно действуйте для ее достижения. Настройтесь на победу шаг за шагом. Чтобы быть уверенным в себе, необходимо сосредоточиться на собственном успехе и забыть о неудачах и негативе. Начните с небольшой и легкой цели – вскоре у вас будет список успешных дел, заставляющий вас чувствовать себя хорошо. После этого можно перейти к более сложным целям.
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Каждый день делайте то, что вас пугает. Лучший способ преодолеть страх – заглянуть ему в глаза. Если каждый день будете делать что-то, что вас пугает, то получите не только полезный опыт, но и уверенность в себе.
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Найдите время на хобби, занятия по душе. Самореализация человека влияет на его уверенность в себе. Найдите деятельность, где вы будете полностью реализовывать ваши способности и таланты, где вы будете получать удовольствие от процесса и результата.
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Окружите себя людьми, которые вас поддерживают. Всем крайне необходимо знать, что есть люди, которые в нас верят и поддержат в трудную минуту. Ваша задача – больше общаться именно с такими людьми.
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Постоянно учитесь. Сегодня способность быстро учиться – ключевая компетенция успешных людей, поэтому сделайте обучение своей привычкой.
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Хвалите себя за собственные достижения и успехи. Сравните себя сегодняшнего с собой вчерашним. Больше внимания уделите тому, какими новыми знаниями и навыки вы овладели, какие новые компетенции развили, насколько улучшили отношения с окружающими, изменили свое поведение.
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Научитесь говорить «Нет» при защите собственных интересов и желаний. Учите других уважать ваши личные границы. Чем больше контроля вы имеете над своей жизнью, тем больше будет ваша уверенность.
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Говорите о том, что вас не устраивает. Если вам что-то не нравится, скажите об этом. Предложите альтернативный вариант решения вопроса.
Чтобы воспитать в себе уверенность психологи советуют развить сочувствие к себе и переформулировать свои мысли на более положительный образ мышления.
- Вместо того, чтобы говорить "Я не могу с этим справиться, не смогу это сделать" или "Это невозможно", говорить себе: "Я справлюсь, у меня получится" или хотя бы следующее "Все, что мне нужно сделать, это попробовать это сделать".
- Вместо того чтобы, если вы ошибаетесь говорить себе: "Я ничего не могу сделать правильно", убедить себя: "В следующий раз у меня получится лучше" или "По крайней мере, я чему-то научился".
- Вместо того чтобы говорить, что вы что-то ненавидите, старайтесь использовать более мягкие выражения, например "мне это не нравится".
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