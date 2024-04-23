Простые шаги для уверенности в себе

Уверенность в себе необходима для человека, это важная составляющая психологического его благополучия. Наличие здорового уровня уверенности помогает добиться успехов в личной и профессиональной жизни, уверены люди более продуктивные и стресоустойчивые. Уверенность в себе выражается в положительной оценке своих навыков, способностей и сил для достижения значимых целей.

Причин, по которым человек не уверен, недооценивает себя, много. Это и постоянные замечания от близких людей, негативный отклик клиента, резкая критика руководства.

Уверенными не рождаются, а становятся уверенность в себе можно развить самостоятельно.