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Простые шаги для уверенности в себе

Простые шаги для уверенности в себе

Уверенность в себе

Как развить уверенность в себе

Уверенность в себе необходима для человека, это важная составляющая психологического его благополучия. Наличие здорового уровня уверенности помогает добиться успехов в личной и профессиональной жизни, уверены люди более продуктивные и стресоустойчивые. Уверенность в себе выражается в положительной оценке своих навыков, способностей и сил для достижения значимых целей.

Причин, по которым человек не уверен, недооценивает себя, много. Это и постоянные замечания от близких людей, негативный отклик клиента, резкая критика руководства.

Уверенными не рождаются, а становятся уверенность в себе можно развить самостоятельно.

Вот несколько полезных рекомендаций от психологов, которые помогут стать более уверенными в себе:

  • Прекратите постоянно сравнивать себя с другими людьми.

  • Представляйте себя тем, кем вы желаете быть. Визуализация — это способ представить себя таким, кем бы  вы гордились.

  • Следите за личной гигиеной и своим аккуратным внешним видом. Поддерживайте свое тело в тонусе с помощью регулярных упражнений. Если вы будете выглядеть красиво, нравиться окружению и, самое главное, себе — это, безусловно, придаст вам уверенность.

  • Следите за своей осанкой, выразительностью жестов и четкостью речи. Научитесь во время общения смотреть в глаза собеседнику.

  • Ставьте перед собой цель и решительно действуйте для ее достижения. Настройтесь на победу шаг за шагом. Чтобы быть уверенным в себе, необходимо сосредоточиться на собственном успехе и забыть о неудачах и негативе. Начните с небольшой и легкой цели – вскоре у вас будет список успешных дел, заставляющий вас чувствовать себя хорошо. После этого можно перейти к более сложным целям.

  • Каждый день делайте то, что вас пугает. Лучший способ преодолеть страх – заглянуть ему в глаза. Если каждый день будете делать что-то, что вас пугает, то получите не только полезный опыт, но и уверенность в себе.

  • Найдите время на хобби, занятия по душе. Самореализация человека влияет на его уверенность в себе. Найдите деятельность, где вы будете полностью реализовывать ваши способности и таланты, где вы будете получать удовольствие от процесса и результата.

  • Окружите себя людьми, которые вас поддерживают. Всем крайне необходимо знать, что есть люди, которые в нас верят и поддержат в трудную минуту. Ваша задача – больше общаться именно с такими людьми.

  • Постоянно учитесь. Сегодня способность быстро учиться – ключевая компетенция успешных людей, поэтому сделайте обучение своей привычкой.

  • Хвалите себя за собственные достижения и успехи. Сравните себя сегодняшнего с собой вчерашним. Больше внимания уделите тому, какими новыми знаниями и навыки вы овладели, какие новые компетенции развили, насколько улучшили отношения с окружающими, изменили свое поведение.

  • Научитесь говорить «Нет» при защите собственных интересов и желаний. Учите других уважать ваши личные границы. Чем больше контроля вы имеете над своей жизнью, тем больше будет ваша уверенность.

  • Говорите о том, что вас не устраивает. Если вам что-то не нравится, скажите об этом. Предложите альтернативный вариант решения вопроса.

Чтобы воспитать в себе уверенность психологи советуют развить сочувствие к себе и переформулировать свои мысли на более положительный образ мышления.

  • Вместо того, чтобы говорить "Я не могу с этим справиться, не смогу это сделать" или "Это невозможно", говорить себе: "Я справлюсь, у меня получится" или хотя бы следующее "Все, что мне нужно сделать, это попробовать это сделать".
  • Вместо того чтобы, если вы ошибаетесь говорить себе: "Я ничего не могу сделать правильно", убедить себя: "В следующий раз у меня получится лучше" или "По крайней мере, я чему-то научился".
  • Вместо того чтобы говорить, что вы что-то ненавидите, старайтесь использовать более мягкие выражения, например "мне это не нравится".

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