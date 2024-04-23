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Прості кроки для впевненості у собі

Прості кроки для впевненості у собі

Впевненість у собі

Як розвинути впевненість у собі

Впевненість у собі необхідна для людини, це важливою складова психологічного добробуту. Наявність здорового рівня впевненості  допомагає досягнути успіхів в особистому та професійному житті, впевнені люди більш продуктивні та стресостійкі. Впевненість у собі виражається у позитивній оцінці власних навичок, здібностей і сил для досягнення значущих цілей. 

Причин, через які людина не впевнена в собі, може недооцінювати себе, багато. Це і постійні  зауваження від близьких людей, негативний відгук клієнта, різка критика керівництва.

Впевненими не народжуються, а стають,  впевненість у собі  можна розвинути самостійно.

Ось декілька корисних рекомендацій від психологів, які допоможуть стати більше впевненими у собі:

  • Припиніть постійно порівнювати себе з іншими людьми.

  • Уявляйте себе тим, ким ви хочете бути. Візуалізація — це спосіб уявити себе тим, яким би ви пишались. 

  • Стежте за особистою гігієною та своїм охайним зовнішнім виглядом. Підтримуйте своє тіло у тонусі за допомогою регулярних фізичних вправ. Якщо ви будете мати гарний вигляд, подобатись оточенню та, найголовніше, собі — це безперечно надасть вам впевненості.

  • Стежте за своєю поставою, виразністю жестів та чіткістю мови. Навчіться під час спілкування дивитися в очі співрозмовнику.

  • Ставте перед собою мету та рішуче діяти для її досягнення. Налаштуйтеся на перемогу крок за кроком. Щоб бути впевненим в собі, необхідно зосередитися на власному успіху, і забути про невдачі та негатив. Почніть із невеликої та легкої мети – невдовзі у вас буде список успішних справ, який змушуватиме вас почуватись добре. Після цього можна перейти до складніших цілей.

  • Кожного дня робіть те, що вас лякає. Найкращий спосіб подолати страх – заглянути йому в очі. Якщо кожного дня робитимете щось, що вас лякає, то отримаєте не лише корисний досвід, а й впевненість в собі.

  • Знайдіть час на хобі, заняття по душі. Самореалізація людини  впливає на її впевненість у собі. Знайдіть діяльність, де ви будете сповна реалізовувати ваші здібності та таланти,  де ви будете отримувати задоволення від процесу і результату.

  • Оточіть себе  людьми, які вас підтримують. Усім нам вкрай необхідно знати, що є люди, які в нас вірять і підтримають у важку хвилину. Ваше завдання — більше спілкуватися саме з такими людьми. 

  • Постійно навчайтесь. Сьогодні здатність швидко навчатися — ключова компетенція успішних людей, тому зробіть навчання своєю звичкою. 

  • Хваліть себе за власні досягнення та успіхи. Порівнюйте себе сьогоднішнього із собою вчорашнім. Більше уваги приділіть тому, які нові знання і навички ви опанували, які нові компетенції розвинули, наскільки покращили стосунки з оточенням, змінили свою поведінку.

  • Навчіться казати «Ні» під час захисту власних інтересів та бажань. Вчіть інших поважати ваші особисті кордони. Чим більше контролю ви маєте над своїм життям, тим більшою буде ваша впевненість.

  • Говоріть про те, що вас не влаштовує. Якщо вам щось  не подобається  скажіть про це. Запропонуйте альтернативний варіант розв'язання питання. 

Щоб виховати у собі впевненість психологи радять розвинути співчуття до себе та переформулювати свої думки в більш позитивний спосіб мислення. 

  • Замість того щоб говорити  "Я не можу з цим впоратися, не зможу це зробити" або "Це неможливо", казати собі : "Я впораюся, в мене вийде" або хоча б наступне "Все, що мені потрібно зробити, це спробувати".
  • Замість того щоб, коли ви помиляєтесь говорити собі: "Я нічого не можу зробити правильно", переконати себе: "Наступного разу у мене вийде краще" або "Принаймні, я чогось навчився".
  • Замість того, щоб говорити, що ви щось ненавидите, намагайтесь використовувати більш м'які вирази,  наприклад "мені це не подобається".

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