Прості кроки для впевненості у собі

Впевненість у собі необхідна для людини, це важливою складова психологічного добробуту. Наявність здорового рівня впевненості допомагає досягнути успіхів в особистому та професійному житті, впевнені люди більш продуктивні та стресостійкі. Впевненість у собі виражається у позитивній оцінці власних навичок, здібностей і сил для досягнення значущих цілей.

Причин, через які людина не впевнена в собі, може недооцінювати себе, багато. Це і постійні зауваження від близьких людей, негативний відгук клієнта, різка критика керівництва.

Впевненими не народжуються, а стають, впевненість у собі можна розвинути самостійно.