Прості кроки для впевненості у собі

Як розвинути впевненість у собі
Впевненість у собі необхідна для людини, це важливою складова психологічного добробуту. Наявність здорового рівня впевненості допомагає досягнути успіхів в особистому та професійному житті, впевнені люди більш продуктивні та стресостійкі. Впевненість у собі виражається у позитивній оцінці власних навичок, здібностей і сил для досягнення значущих цілей.
Причин, через які людина не впевнена в собі, може недооцінювати себе, багато. Це і постійні зауваження від близьких людей, негативний відгук клієнта, різка критика керівництва.
Впевненими не народжуються, а стають, впевненість у собі можна розвинути самостійно.
Ось декілька корисних рекомендацій від психологів, які допоможуть стати більше впевненими у собі:
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Припиніть постійно порівнювати себе з іншими людьми.
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Уявляйте себе тим, ким ви хочете бути. Візуалізація — це спосіб уявити себе тим, яким би ви пишались.
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Стежте за особистою гігієною та своїм охайним зовнішнім виглядом. Підтримуйте своє тіло у тонусі за допомогою регулярних фізичних вправ. Якщо ви будете мати гарний вигляд, подобатись оточенню та, найголовніше, собі — це безперечно надасть вам впевненості.
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Стежте за своєю поставою, виразністю жестів та чіткістю мови. Навчіться під час спілкування дивитися в очі співрозмовнику.
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Ставте перед собою мету та рішуче діяти для її досягнення. Налаштуйтеся на перемогу крок за кроком. Щоб бути впевненим в собі, необхідно зосередитися на власному успіху, і забути про невдачі та негатив. Почніть із невеликої та легкої мети – невдовзі у вас буде список успішних справ, який змушуватиме вас почуватись добре. Після цього можна перейти до складніших цілей.
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Кожного дня робіть те, що вас лякає. Найкращий спосіб подолати страх – заглянути йому в очі. Якщо кожного дня робитимете щось, що вас лякає, то отримаєте не лише корисний досвід, а й впевненість в собі.
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Знайдіть час на хобі, заняття по душі. Самореалізація людини впливає на її впевненість у собі. Знайдіть діяльність, де ви будете сповна реалізовувати ваші здібності та таланти, де ви будете отримувати задоволення від процесу і результату.
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Оточіть себе людьми, які вас підтримують. Усім нам вкрай необхідно знати, що є люди, які в нас вірять і підтримають у важку хвилину. Ваше завдання — більше спілкуватися саме з такими людьми.
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Постійно навчайтесь. Сьогодні здатність швидко навчатися — ключова компетенція успішних людей, тому зробіть навчання своєю звичкою.
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Хваліть себе за власні досягнення та успіхи. Порівнюйте себе сьогоднішнього із собою вчорашнім. Більше уваги приділіть тому, які нові знання і навички ви опанували, які нові компетенції розвинули, наскільки покращили стосунки з оточенням, змінили свою поведінку.
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Навчіться казати «Ні» під час захисту власних інтересів та бажань. Вчіть інших поважати ваші особисті кордони. Чим більше контролю ви маєте над своїм життям, тим більшою буде ваша впевненість.
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Говоріть про те, що вас не влаштовує. Якщо вам щось не подобається скажіть про це. Запропонуйте альтернативний варіант розв'язання питання.
Щоб виховати у собі впевненість психологи радять розвинути співчуття до себе та переформулювати свої думки в більш позитивний спосіб мислення.
- Замість того щоб говорити "Я не можу з цим впоратися, не зможу це зробити" або "Це неможливо", казати собі : "Я впораюся, в мене вийде" або хоча б наступне "Все, що мені потрібно зробити, це спробувати".
- Замість того щоб, коли ви помиляєтесь говорити собі: "Я нічого не можу зробити правильно", переконати себе: "Наступного разу у мене вийде краще" або "Принаймні, я чогось навчився".
- Замість того, щоб говорити, що ви щось ненавидите, намагайтесь використовувати більш м'які вирази, наприклад "мені це не подобається".
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