Скользкая подошва, что делать: зачем зимой одевать ботинки на стакан

Как сделать обувь нескользкой в домашних условиях
С наступлением холодного времени года мы часто сталкиваемся с проблемой скользкой обуви, что может привести к опасным падениям и травмам.
Почему обувь скользит зимой? Причиной может быть материал подошвы – гладкая резина или пластик не обеспечивают хорошего сцепления со льдом и снегом, отсутствие протектора – если рельеф на подошве стерт или его нет, обувь становится скользкой.
Решить эту проблему можно всего за 3 минуты, не тратя значительные средства на специальные накладки или замену подошвы.
Как избавиться от скольжения обуви зимой
Один из самых простых способов улучшить сцепление подошвы со скользкой поверхностью – это нанесение силиконового герметика. Для этого понадобится стакан для удобной работы и силиконовый герметик, лучше прозрачный или черный в зависимости от цвета подошвы.
Возьмите стакан, переверните его вверх дном и поставьте на ровную поверхность. Ботинок разместите подошвой вверх, закрепив на стакане. Это облегчит нанесение герметика.
Перед нанесением силикона следует тщательно очистить и высушить подошву от пыли и грязи.
Выдавите несколько полосок силикона вдоль подошвы. Лучше всего размещать их вдоль в форме зигзага или небольшими точками.
Герметику нужно несколько часов для полного высыхания (в среднем 5-6 часов). После этого можно одевать обувь и выходить на улицу.
После обработки обуви таким способом его сцепление с поверхностью значительно улучшится, и она не будет скользить на льду.
Если у вас нет герметика или вы хотите попробовать другие методы, можно воспользоваться альтернативными вариантами:
- Чтобы сделать подошву более шершавой, ее можно потереть наждачной бумагой средней зернистости. Это поможет создать микрорельеф, который улучшит сцепление.
- Если необходимо быстрое решение перед выходом из дома, можно распылить лак для волос на подошву. Он создаст тонкую липкую пленку, которая поможет снизить скольжение.
- Можно приклеить несколько кусочков тканевого пластыря или изоленты на подошву – они создадут дополнительное трение с поверхностью. Однако этот метод не является долговечным, поскольку клей быстро стирается.
- Если нанести тонкий пласт клея на подошву и присыпать его мелким песком или солью, можно создать шероховатую поверхность. После высыхания такое покрытие улучшит сцепление со льдом.
Благодаря этим лайфхакам ваша зима будет безопасной, а обувь – устойчивой даже на скользких дорогах.
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