Слизька підошва, що робити: для чого щозими одягати черевики на склянку

З настанням холодної пори року ми часто стикаємося з проблемою слизького взуття, що може призвести до небезпечних падінь і травм.

Чому взуття ковзає взимку? Причиною може бути матеріал підошви -- гладка гума або пластик не забезпечують хорошого зчеплення з льодом і снігом, відсутність протектора -- якщо рельєф на підошві стертий або його немає, взуття стає слизьким.

Вирішити цю проблему можна всього за 3 хвилини, не витрачаючи значні кошти на спеціальні накладки чи заміну підошви.

Як позбутися ковзання взуття взимку

Один із найпростіших способів покращити зчеплення підошви зі слизькою поверхнею – це нанесення силіконового герметика. Для цього знадобиться склянка для зручної роботи та силіконовий герметик, краще прозорий або чорний, залежно від кольору підошви.

Візьміть склянку, переверніть її догори дном і поставте на рівну поверхню. Черевик розмістіть підошвою догори, закріпивши на склянці. Це полегшить нанесення герметика.

Перед нанесенням силікону слід ретельно очистити та висушити підошву від пилу та бруду.

Видавіть кілька смужок силікону вздовж підошви. Найкраще розміщувати їх уздовж у формі зигзага або невеликими крапками.

Герметику потрібно кілька годин для повного висихання (у середньому 5–6 годин). Після цього можна одягати взуття та виходити на вулицю.

Після обробки взуття таким способом його зчеплення з поверхнею значно покращиться, і воно не ковзатиме на льоду.

Якщо у вас немає герметика або ви хочете спробувати інші методи, можна скористатися альтернативними варіантами:

Щоб зробити підошву більш шорсткою, її можна потерти наждачним папером середньої зернистості. Це допоможе створити мікрорельєф, який покращить зчеплення.

Якщо потрібно швидке рішення перед виходом з дому, можна розпилити лак для волосся на підошву. Він створить тонку липку плівку, яка допоможе зменшити ковзання.

Можна приклеїти кілька шматочків тканинного пластиру або ізоляційної стрічки на підошву – вони створять додаткове тертя з поверхнею. Однак цей метод не є довговічним, оскільки клей швидко стирається.

Якщо нанести тонкий шар клею на підошву та присипати його дрібним піском або сіллю, можна створити шорстку поверхню. Після висихання таке покриття покращить зчеплення з льодом.

Завдяки цим лайфхакам ваша зима буде безпечною, а взуття – стійким навіть на слизьких дорогах.

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