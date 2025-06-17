Михаил Добкин может оказаться под санкциями СНБО — мнение эксперта

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Такое мнение высказал политолог Тарас Загородний на своей странице в Facebook.

Напомним, недавно под санкции СНБО уже попали блоггеры Алексей Арестович и Мирослав Олешко, а также бывший народный депутат Игорь Мосийчук. В предыдущие годы ограничения были наложены на таких одиозных политиков как Сергей Арбузов, Андрей Клюев и Виктор Медведчук.

В этот раз, по информации из СМИ , среди возможных кандидатов на включение в санкционный список активно обсуждается именно Михаил Добкин.

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"Он - публичное лицо с громким прошлым и не менее заметным настоящим. Ему могут забросить пророссийские заявления, поддержку "Беркута" во время событий Антимайдана, а также связи с УПЦ (МП)", - отмечает Загородний.

Служба безопасности Украины уже неоднократно заявляла о разоблачении священнослужителей УПЦ в сотрудничестве с РФ, поэтому связь с этой конфессией может являться еще одним фактором для рассмотрения.

Также эксперт обращает внимание на активизацию информационной кампании братьев Добкиных. Дмитрий Добкин, в частности, заявил об инвестициях в размере 60 млн евро с начала полномасштабного вторжения в строительство нового завода на Волыни.

Политологи уже успели охарактеризовать эту кампанию как попытку возвращения к публичной политике — в частности, в борьбе за пророссийский электорат, хотя и сократившийся после 2022 года, все еще сохраняется в отдельных регионах.

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"Сейчас остро стоит вопрос: кто возглавит политическую силу, что может представлять этот сегмент? Среди потенциальных лидеров такого фланга упоминаются Юрий Бойко, братья Добкины и Александр Дубинский", - добавляет Загородний.

По словам эксперта, введение санкций против Михаила Добкина может повлечь за собой блокирование активов, запрет на финансовые операции, приостановление лицензий, а также возобновление старых уголовных дел — в частности, по поводу возможных злоупотреблений в должности мэра Харькова.

Правда, политолог также предполагает, что слухи о возможных санкциях могут раздуваться и конкурентами: "Не исключено, что информацию целенаправленно распространяют другие политики, которым Добкин может мешать в возвращении к большой игре".

Впрочем, окончательные выводы делать слишком рано — подчеркивает Загородний.

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