Михайло Добкін може опинитися під санкціями РНБО — думка експерта

© УНІАН

Реклама

Таку думку висловив політолог Тарас Загородній на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, нещодавно під санкції РНБО вже потрапили блогери Олексій Арестович і Мирослав Олешко, а також колишній народний депутат Ігор Мосійчук. У попередні роки обмеження були накладені на таких одіозних політиків, як Сергій Арбузов, Андрій Клюєв та Віктор Медведчук.

Цього разу, за інформацією із ЗМІ, серед можливих кандидатів на включення до санкційного списку активно обговорюється саме Михайло Добкін.

Реклама

"Він — публічна особа з гучним минулим і не менш помітним теперішнім. Йому можуть закинути проросійські заяви, підтримку «Беркуту» під час подій Антимайдану, а також зв’язки з УПЦ (МП)", — зазначає Загородній.

Служба безпеки України вже неодноразово заявляла про викриття священнослужителів УПЦ у співпраці з РФ, тому зв'язок із цією конфесією може бути ще одним фактором для розгляду.

Також експерт звертає увагу на активізацію інформаційної кампанії братів Добкіних. Дмитро Добкін, зокрема, заявив про інвестиції у розмірі €60 млн з початку повномасштабного вторгнення в будівництво нового заводу на Волині.

Політологи вже встигли охарактеризувати цю кампанію як спробу повернення до публічної політики — зокрема, у боротьбі за проросійський електорат, який, хоч і скоротився після 2022 року, все ще зберігається в окремих регіонах.

Реклама

"Зараз гостро стоїть питання: хто очолить політичну силу, що може репрезентувати цей сегмент? Серед потенційних лідерів такого флангу згадуються Юрій Бойко, брати Добкіни та Олександр Дубінський", — додає Загородній.

За словами експерта, введення санкцій проти Михайла Добкіна може потягнути за собою блокування активів, заборону на фінансові операції, призупинення ліцензій, а також поновлення старих кримінальних справ — зокрема, щодо ймовірних зловживань на посаді мера Харкова.

Щоправда, політолог також припускає, що чутки про можливі санкції можуть роздмухувати й конкуренти: "Не виключено, що інформацію цілеспрямовано поширюють інші політики, яким Добкін може заважати у поверненні до великої гри".

Втім, остаточні висновки робити зарано — підкреслює Загородній. "Часто такі прогнози більше схожі на ворожіння на кавовій гущі. Дочекаймося рішення РНБО", — резюмує експерт.

Реклама