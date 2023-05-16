ПВО работает по целям — Ермак

Он призвал не фиксировать работу ПВО.
"ПВО работает по целям, не снимайте и не выкладывайте видео", — говорится в сообщении главы Офиса президента Андрея Ермака.
Таким образом он подтвердил работу ПВО после взрывов в Киеве.
"Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", — добавили в Киевской МВА.
"Киевская область! Ракетная опасность! В регионе работает ПВО. Перейдите к укрытиям и другим безопасным местам. Сохраняйте спокойствие!", — говорится в сообщении Киевской ОВА в социальных сетях.
Напомним, что в Черкасской области слышны звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили мониторинговые каналы.
Почти по всей Украине звучит воздушная тревога.
Мониторинговые каналы назвали ее причиной "Калибры".
Предварительно пуски были с акватории Азовского моря. Количество выпущенных ракет пока неизвестно.
Напомним, что ранее в Краматорске раздались взрывы.
Также в Херсонской области прозвучали взрывы.
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