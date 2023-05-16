ПВО работает по целям — Ермак

Он призвал не фиксировать работу ПВО.

"ПВО работает по целям, не снимайте и не выкладывайте видео", — говорится в сообщении главы Офиса президента Андрея Ермака.

Таким образом он подтвердил работу ПВО после взрывов в Киеве.

"Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", — добавили в Киевской МВА.

"Киевская область! Ракетная опасность! В регионе работает ПВО. Перейдите к укрытиям и другим безопасным местам. Сохраняйте спокойствие!", — говорится в сообщении Киевской ОВА в социальных сетях.

Напомним, что в Черкасской области слышны звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Почти по всей Украине звучит воздушная тревога.

Мониторинговые каналы назвали ее причиной "Калибры".

Предварительно пуски были с акватории Азовского моря. Количество выпущенных ракет пока неизвестно.

Напомним, что ранее в Краматорске раздались взрывы.

Также в Херсонской области прозвучали взрывы.