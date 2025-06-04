Санкции против экс-президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева отменили

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Об этом рассказал адвокат Богуслаева Степан Тесля, ссылаясь на судебное решение. Экс-руководитель "Мотор Сич" просил у Европейского суда отменить решение Совета ЕС, которым в 2024 его оставили в санкционном списке (замораживание активов). Также Богуслаев хотел взыскать с Совета ЕС миллион евро за моральный ущерб.

В итоге 4 июня прошел суд, который частично удовлетворил требования бывшего президента "Мотор Сич". Суд признал, что у Совета ЕС не было достаточных доказательств для дальнейшего применения ограничительных мер по Богуслаеву. По мнению судей, доказательства, на которые опирался Совет ЕС при оставлении его в списках, касались событий до 2022 года и не подтвердили его причастности после ареста. Таким образом, решением суда имя Вячеслава Богуслаева должно быть исключено из списка лиц, в отношении которых применяются санкции ЕС.

Требование о компенсации морального вреда было отклонено, поскольку, по словам адвоката, Богуслаев не предоставил достаточных доказательств реального вреда, а сам факт отмены санкций и так является достаточной компенсацией.

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Напомним, в октябре 2022 года Богуслаева задержали правоохранители в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны компании "Мотор Січ" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. В ноябре этого же года Богуслаева уволили со всех должностей в "Мотор Сич", а предприятие было национализировано.

Позже ЕС наложил санкции на Богуслаева по обвинениям в поставках двигателей для российской армии, поддержке действий, подрывающих независимость Украины, и сотрудничестве с боевиками "ДНР". Бывший президент "Мотор Сич" был не согласен, утверждая, что после ареста и увольнения он не мог влиять на деятельность компании или поддерживать российскую армию, а доказательства Совета ЕС касаются событий до 2022 года. Но Совет ЕС настаивал на обратном и в 2024 году все же оставил его в санкционном списке.