Умер экс-пермьер Евгений Марчук: биография и чем запомнится политик украинцам

Марчук возглавлял СБУ, правительство и даже баллотировался в президенты Украины.

В четверг 5 августа умер Евгений Марчук, бывший премьер-министр и председатель Службы безопасности Украины. ТСН.ua рассказывает кем был и чем запомнился для Украинской Евгений Кириллович.

Евгений Кириллович Марчук (род. 28 января 1941, Долиновка, Гайворонский район, Одесская (ныне Кировоградская область), УССР, СССР) — украинский государственный деятель, 4-й Премьер-министр Украины (руководил правительством: 6 Марта 1995 (до 8 Июнь 1995 — исполняющий обязанности премьер-министра) — 27 мая 1996), генерал армии Украины, кандидат юридических наук.

Политическая карьера после обретения независимости Украины началась в Марчука практически сразу. Сначала в июне он был назначен министром по вопросам обороны, национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций Украины. С ноября 1991 по июль 1994 — глава Службы безопасности Украины.

В июле 1994 года назначен вице-премьер-министром Украины, в октябре того же года — первым вице-премьером. С марта 1995 года — и.о. премьер-министра Украины, первый вице-премьер. С июня 1995 по май 1996 — премьер-министр Украины.

Участвовал в президентских выборах 1999 года, получив в первом туре 2138356 голосов избирателей (8,13% от общего числа). В финальной части президентской кампании, в ноябре 1999-го, указом президента Леонида Кучмы, повторно баллотировался на пост главы государства, Марчука назначили секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины.

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С июня 2003 по сентябрь 2004 занимал пост министра обороны Украины, на котором после инициированной Кучмой отставки его сменил генерал Александр Кузьмук.

Дважды избирался народным депутатом Украины — в 1995 и 1998 гг. 19 мае 2008-го указом главы государства Виктора Ющенко назначен внештатным советником президента Украины, освободил его уже потом Янукович

В декабре 2014 г. возглавил международный секретариат по безопасности и сотрудничеству между гражданскими между Украиной и НАТО. Через год президент Украины Петр Порошенко назначил Марчука представителем Украины в рабочей подгруппе по безопасности в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

22 ноября 2018 Порошенко Евгения Марчука представителем Украины в трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. 19 мая 2019 пятый президент его уволил с этой должности.

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