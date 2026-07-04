В Украине сравнили карту боевых действий, которую показывают Путину, с реальностью: что выяснилось

Владимир Путин / © Associated Press

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Карта боевых действий, показанная российскому диктатору Владимиру Путину, существенно отличается от реального положения дел на передовой. Российский Генеральный штаб значительно увеличивает площадь территорий, якобы находящихся под контролем армии РФ.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Для проверки данных аналитик взял за основу видение российского Генштаба по контролю над оккупированными территориями, перевел его в формат обычной карты и положил поверх актуальной карты украинского аналитического проекта DeepState.

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Сопоставление выявило большие разногласия между официальными отчетами военного руководства РФ и фактическим расположением подразделений на линии столкновения. Уровень искажения информации очевиден и свидетельствует о том, что российское командование системно завышает собственные достижения.

По словам военного обозревателя, масштабное дезинформирование объясняет высокую уверенность Кремля в якобы успешном течении боевых действий. По его мнению, в ближайшее время не следует ожидать, что российская сторона будет готова к реальным переговорам о завершении войны.

Карта боевых действий / © соцмережі

«Размах лжи настолько яркий, что любые комментарии излишни.

И да. Я уверен. Путин верит. Верит в это вранье. Поэтому никаких переговоров не стоит ждать. По крайней мере летом», — сообщил Андрющенко.

Карта боевых действий / © facebook.com/Петр Андрющенко

Карта боевых действий / © facebook.com/Петр Андрющенко

Карта боевых действий / © facebook.com/Петр Андрющенко

Разница между МинОбороны РФ и DeepState составляет 1900 км² (выделено желтым). / © facebook.com/Петр Андрющенко

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