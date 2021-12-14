В Украину через несколько дней приедут президенты Польши и Литвы

В Украину через несколько дней приедут президенты Польши и Литвы

Встреча лидеров трех государств, по сообщениям польской стороны, состоится 20 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит в Украину президентов Польши и Литвы.

Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

"Буду рад приветствовать за несколько дней в Украине президентов Польши Анджея Дуду и Литвы Гитанаса Науседу. Впервые встретимся лично в формате Люблинского треугольника. Ценю это проявление солидарности и поддержки!", — написал он.

Буду рад приветствовать за несколько дней у президентов @AndrzejDuda и @GitanasNauseda. Впервые встретимся лично в формате Люблинского треугольника. Ценю это проявление солидарности и поддержки! Совместно углубляем – стратегическое партнерство. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 14, 2021

Зеленский также отметил, что эта встреча углубит стратегическое партнерство между Украиной, Польшей и Литвой.

В то же время у польского президента сообщили, что встреча президентов состоится 20 декабря и на ней будет обсуждаться ситуация с безопасностью в регионе.

Prezydenci Polski, Litwy и Ukrainy @AndrzejDuda @GitanasNauseda @ZelenskyyUa spotkają się 20 grudnia на Ukrainie w ramach szczytu Trojkąta Lubelskiego, by rozmawiać o sytuacji bezpieczeństwa w naszy — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) December 13, 2021

Напомним, министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы — Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс 28 июля 2020 года основали новый формат взаимодействия "Люблинский треугольник", который предусматривает, прежде всего, углубление сотрудничества между тремя странами. Тогда стороны призвали Россию вывести свои войска из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей Украины и подтвердили свою твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.