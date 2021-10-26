Карамель, как в "Игре в кальмара" - простой рецепт

Карамель, как в "Игре в кальмара" - простой рецепт

Сериал "Игра в кальмара" стал настоящей сенсацией этой осени, ведь трудно найти того, кот бы его не посмотрел.

Одной из самых запоминающихся сцен в сериале было испытание сладостями, где герои должны были вырезать фигурки из карамели.

Эта сладость традиционная для Южной Кореи, особой популярностью пользовалась в 80-90 годах, но ее можно встретить на улицах Сеула и других городов страны и сейчас. Называется карамельная конфета Dalgona (далгона).

Игра, в которой герои пытались вырезать фигурки из конфеты, называется Ppopgi. Иногда уличные торговцы вручали призы (например, игрушки) детям, которые красиво вырезали фигуру.

Для приготовления конфеты вам понадобится всего два ингредиента: сахар и пищевая сода. Использовать лучше всего металлическую посуду с толстым дном, деревянную или силиконовую лопатку. Также подойдет посуда с антипригарным покрытием.

Приготовление:

Насыпьте сахар в кастрюльку или сотейник и поставьте на маленький огонь. Дайте сахару полностью растаять и не мешайте, пока этого не случится.

Когда сахар станет янтарного цвета - снимите его с огня, добавьте щепотку соды и перемешайте. Смесь должна немного посветлеть.

Вылейте небольшими порциями смесь на пергамент для выпечки (лучше силиконизированный) или силиконовый коврик для выпечки. Приложите к карамели металлическую формочку для печенья, также можете на этом этапе добавить деревянную палочку, чтобы было удобнее есть леденец.

Дайте конфете остыть 15-20 минут, прежде чем снимать с коврика.

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