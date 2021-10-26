Карамель, як у "Грі в кальмара" — простий рецепт

Карамель, як у "Грі в кальмара" — простий рецепт

Серіал "Гра в кальмара" став справжньою сенсацією цієї осені, адже важко знайти того, хто б його ще не подивився.

Однією зі сцен у серіалі, що найбільше запам'яталася, було випробування солодощами, де герої мали вирізати фігурки з карамелі.

Ці солодощі традиційна для Південної Кореї, особливою популярністю користувалася в 80-90 роках, але їх можна зустріти на вулицях Сеула та інших міст країни і зараз. Називається карамельна цукерка Dalgona (далгона).

Гра, в якій герої намагалися вирізати фігурки з цукерки, називається Ppopgi. Іноді вуличні торговці вручали призи (наприклад, іграшки) дітям, які гарно вирізали фігуру.

Для приготування цукерки вам знадобиться лише два інгредієнти: цукор та харчова сода. Використовувати найкраще металевий посуд з товстим дном, дерев'яну або силіконову лопатку. Також підійде посуд з антипригарним покриттям.

Приготування:

Насипте цукор у каструльку чи сотейник і поставте на невеликий вогонь. Дайте цукру повністю розтанути і не мішайте, поки цього не станеться.

Коли цукор стане бурштинового кольору – зніміть його з вогню, додайте щіпку соди та перемішайте. Суміш має трохи посвітлішати.

Вилийте невеликими порціями суміш на пергамент для випікання (ліпше силіконізований) або силіконовий килимок для випікання. Прикладіть до карамелі металеву форму для печива, також можете на цьому етапі додати дерев'яну паличку, щоб було зручніше їсти льодяник.

Дайте цукерці охолонути 15-20 хвилин, перш ніж знімати з килимка.

Getty Images

Читайте також:

"Гра в кальмара": що відомо про акторів найобговорюванішого серіалу року

Солона карамель: смачне та просте у приготуванні доповнення до будь-якого десерту

Не тільки "Гра в кальмара": як недооцінений фільм 60-х про жорстокі ігри став культовим

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання