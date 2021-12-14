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До України за кілька днів приїдуть президенти Польщі та Литви

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До України за кілька днів приїдуть президенти Польщі та Литви

Associated Press

Зустріч лідерів трьох держав, за повідомленнями польської сторони, відбудеться 20 грудня.

Президент України Володимир Зеленський анонсував візит до України президентів Польщі та Литви.

Про це очільник держави повідомив у своєму Twitter.

"Буду радий вітати за кілька днів в Україні президентів Польщі Анджея Дуду та Литви Гітанаса Наусєду. Уперше зустрінемось особисто у форматі Люблінського трикутника. Ціную цей прояв солідарності й підтримки!", - написав він.

Зеленський також наголосив, що ця зустріч поглибить стратегічне партнерство між Україною, Польщею та Литвою.

Водночас у польського президента повідомили, що зустріч президентів відбудеться 20 грудня і на ній обговорюватиметься безпекова ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, міністри закордонних справ України, Польщі та Литви - Дмитро Кулеба, Яцек Чапутович і Лінас Лінкявічюс 28 липня 2020 року заснували новий формат взаємодії "Люблінський трикутник", який передбачає, передусім, поглибленні співпраці між трьома країнами. Тоді сторони закликали Росію вивести свої війська з окупованих частин Донецької та Луганської областей України та підтвердили свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

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