Зеленский сделал заявление о привлечении иностранного контингента в Украину

В настоящее время дискуссии по этому поводу продолжаются, но остаются вопросы.

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона отправить европейские силы в Украину для сдерживания российской агрессии принимает форму, но остается много вопросов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press.

По его словам, этот вопрос поднимался Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом.

"Я сказал в присутствии двух лидеров, что мы заинтересованы в этом как в части гарантии безопасности, но не как в единой гарантии безопасности", — сказал Зеленский, отметив, что "этого недостаточно".

"Представьте себе, есть контингент. Вопрос в том, кто главный? Кто командует? Что они будут делать, если будут российские удары? Ракеты, высадка, нападение с моря, пересечение сухопутной границы, наступление. Что они будут делать? Какие у них полномочия ?" – добавил президент.

Ранее сообщалось, что введение западных войск в Украину остается под большим вопросом. Как отмечают эксперты, такая инициатива зависит от достижения мирного урегулирования с Россией, которое позволит Украине сохранить суверенитет, контроль над территориями, сильную армию и демократическое устройство. Однако Москва может никогда не согласиться с такими условиями.