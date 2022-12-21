Зеленский уже направляется в Вашингтон — CNN

Байден и Зеленский планируют встретиться в Вашингтоне во время первого зарубежного визита президента Украины с начала полномасштабной войны с Россией.

Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский планируют встретиться в Белом доме в среду, согласно информации двух источников, знакомых с планами глав государств, во время визита в Вашингтон. Также во время визита запланировано выступление на заседании Конгресса.

Об этом пишет CNN.

Зеленский уже направляется в Вашингтон, сообщили два разных источника, для визита в США, который является его первой поездкой за пределы Украины с начала полномасштабного российского вторжения в феврале этого года.

Визит в Белый дом, который будет проходить в жестком режиме из-за проблем безопасности, будет включать встречу с Байденом и высшими должностными лицами администрации и планируется совпасть с намерением администрации США направить Украине новую оборонную помощь пакету. Во время ожидаемого визита Байден объявит о предоставлении Украине дополнительной помощи по безопасности в размере 1,8 миллиарда долларов, что является существенным увеличением помощи, — сообщил CNN один из американских чиновников.

Это будет сделано в тот момент, когда американские законодатели рассматривают широкие государственные расходы, включающие дополнительные 45 миллиардов долларов экстренной помощи Украине.

В то же время, Белый дом отказался комментировать потенциальный визит Зеленского или сообщение Байдена о помощи в сфере безопасности.

Законодатели также планируют, чтобы Зеленский посетил Капитолийский холм для выступления в среду вечером, хотя источники говорят, что визит еще не утвержден, поскольку официальные лица работают над подготовкой безопасности. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пока не подтвердила сообщение о приезде Зеленского в Капитолий в среду, сказав: "Я не знаю, что это произойдет".

"Мы еще не знаем. Мы просто не знаем", – сказала она.

На вопрос CNN, было ли приглашение для Зеленского, она ответила: Нет. Пока мы не узнаем, сможет ли он приехать. В то же время она призвала конгрессменов прибыть на сессию для голосования из — за особо важной ситуации для демократии.

«Визит украинского лидера в Вашингтон стал бы знаковым моментом спустя 10 месяцев после начала войны России в Украине. Зеленский стал международным олицетворением украинского сопротивления вторжению и провел большую часть года, прося поддержки у наций», — говорится в материале.

Он обратился с этими призывами виртуально, посещая международные саммиты и мировые законодательные органы, чтобы доказать свою позицию по увеличению оружия и финансированию. Во время войны он оставался внутри своей страны.

Ожидается, что после объявления о передаче Украине Patriot будут отправлены в ближайшие дни, а украинцев будут учить их использовать на базе армии США в Графенвере в Германии, — сообщили официальные лица.

Вероятный визит Зеленского в США

В то же время источники американских СМИ не подтверждают визит украинского лидера по соображениям безопасности. Пока ни Офис президента, ни Белый дом не подтвердили информацию о прилете Зеленского.

К тому же местные журналисты сообщили, что может заставить Зеленского изменить планы поездки в США. Речь идет о вопросах безопасности.

Также украинские пользователи соцсетей вероятно вычислили вероятный самолет, на котором Зеленский якобы может направляться в США. Глава украинской нации мог вылететь из базы Рамштайн в Германии на американском военном самолете.

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