Зеленський вже прямує до Вашингтона - CNN

Байден і Зеленський планують зустрітися у Вашингтоні під час першого закордонного візиту президента України з початку повномасштабної війни з Росією.

Президент Джо Байден і президент України Володимир Зеленський планують зустрітися в Білому домі в середу, згідно з інформацією двох джерел, які знайомі з планами глав держав, під час візиту до Вашингтона. Також під час візиту запланований виступ на засіданні Конгресу.

Про це пише CNN.

Зеленський уже прямує до Вашингтона, повідомили два різних джерела, для візиту до США, який є його першою поїздкою за межі України з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому цього року.

Візит до Білого дому, який відбуватиметься у жорсткому режимі через проблеми безпеки, включатиме зустріч з Байденом і вищими посадовими особами адміністрації та планується збігтися з наміром адміністрації США надіслати Україні нову оборонну допомогу пакет. Під час очікуваного візиту Байден оголосить про надання Україні додаткової допомоги на безпеку в розмірі 1,8 мільярда доларів, що є суттєвим збільшенням допомоги, - повідомив CNN один з американських чиновників.

Це буде зроблено в той самий момент, коли американські законодавці розглядають широкі державні витрати, які включають додаткові 45 мільярдів доларів екстреної допомоги Україні.

Водночас Білий дім відмовився коментувати потенційний візит Зеленського або повідомлення Байдена про допомогу в сфері безпеки.

Законодавці також планують, щоб Зеленський відвідав Капітолійський пагорб для виступу в середу ввечері, хоча джерела кажуть, що візит ще не затверджений, оскільки офіційні особи працюють над підготовкою безпеки. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі поки не підтвердила повідомлення про приїзд Зеленського до Капітолію в середу, сказавши: «Я не знаю, що це станеться».

"Ми ще не знаємо. Ми просто не знаємо", - сказала вона.

На запитання CNN, чи було запрошення для Зеленського, вона відповіла: «Ні. Поки ми не дізнаємося, чи зможе він приїхати». Водночас вона закликала конгресменів прибути на сесію для голосування через особлива важливу ситуацію для демократії.

«Візит українського лідера до Вашингтона став би знаковим моментом через 10 місяців після початку війни Росії в Україні. Зеленський став міжнародним уособленням українського опору вторгненню та провів більшу частину року, просячи підтримки у націй», - йдеться у матеріалі.

Він звернувся з цими закликами віртуально, відвідуючи міжнародні саміти та світові законодавчі органи, щоб довести свою позицію щодо збільшення зброї та фінансування. Протягом війни він залишався всередині своєї країни.

Очікується, що після оголошення про передання Україні Patriot будуть відправлені найближчими днями, а українців навчатимуть їх використовувати на базі армії США в Графенвері, що в Німеччині, - повідомили офіційні особи.

Ймовірний візит Зеленського до США

Водночас джерела американських ЗМІ не підтверджують візит українського лідера з міркувань безпеки. Поки ні Офіс президента, ні Білий дім не підтвердили інформації про приліт Зеленського.

До того ж місцеві журналісти повідомили, що може змусити Зеленського змінити плани щодо поїздки до США. Йдеться про питання безпеки.

Також українські користувачі соцмереж ймовірно вирахували ймовірний літак, на якому Зеленський нібито може прямувати до США. Очільник української нації міг вилетіти з бази Рамштайн у Німеччині на американському військовому літаку.

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