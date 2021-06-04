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Женское движение представило Женскую Ассамблею Актуально

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Женское движение представило Женскую Ассамблею

Сегодня стартовала работа Женской Ассамблеи, которая призвана стать площадкой для реализации действительно масштабных, всеукраинских проектов — разработанных женщинами для будущего Украины.

Представили инновационный проект во время форума "Женское лидерство в процессах развития демократического общества". Здесь и определили приоритетные направления совместной деятельности.

Участницы ассамблеи — представительницы бизнеса, специалистки в сферах медицины и образования, основательницы и руководительницы известных благотворительных фондов, волонтеры и актив Женского движения — депутата партии "За Майбутнє" разных уровней. В частности народный депутат Ирина Констанкевич. К форуму присоединилась Правительственная уполномоченная по гендерной политике Екатерина Левченко и лидер женского движения "За Майбутнє" Ирина Суслова.

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"Когда год назад Женское движение начинало свою деятельность, мы были каждая сильная, каждая амбициозная, с новыми идеями — но каждая сама. Сейчас мы одна команда, которая действует и показывает впечатляющие результаты. Поэтому создание Женской Ассамблеи — это лишь новая ступень. Впереди революционные изменения в масштабах страны и каждого отдельного общества. Потому что в женщин-лидеров есть свежие идеи и нестандартные подходы, имеют глубокое понимание социальных проблем. Время это показать всей Украине", — заявила Суслова.

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На форуме говорили не просто об абстрактных потребностях женщин Украины и не только женщин, но сделали первые шаги на пути к созданию четкой стратегии, которая позволит системно работать с проблематикой каждого отдельного региона, каждой общины. В разных сферах — от обеспечения доступа к качественной медицине заканчивая увеличением присутствия женщин в экономических процессах.

Чтобы четко видеть цель и закрепить общие планы — участницами Женской Ассамблеи будет подписана резолюция!

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©
Дата публикации
Просмотры
83
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