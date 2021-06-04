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Жіночий рух презентував Жіночу Асамблею Актуально

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Жіночий рух презентував Жіночу Асамблею

Сьогодні стартувала робота Жіночої Асамблеї, яка покликана стати майданчиком для реалізації справді масштабних, всеукраїнських проектів – розроблених жінками для майбутнього України.

Презентували інноваційний проєкт під час форуму "Жіноче лідерство у процесах розбудови демократичного суспільства". Тут і визначили пріоритетні напрямки спільної діяльності.

Учасниці асамблеї - представниці бізнесу, фахівчині у сферах медицини та освіти, засновниці і очільниці відомих благодійних фондів, волонтерки та актив Жіночого руху – депутатки партії "За Майбутнє" різних рівнів. Зокрема народна депутатка Ірина Констанкевич. До форуму долучилася Урядова уповноважена з гендерної політики Катерина Левченко та лідерка жіночого руху “За майбутнє” Ірина Суслова.

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"Коли рік тому Жіночий рух починав свою діяльність, ми були кожна сильна, кожна амбітна, з новими ідеями - але кожна сама. Зараз ми одна команда, яка діє і показує вражаючі результати. Тому створення Жіночої Асамблеї - це лише нова сходинка. Попереду революційні зміни в масштабах країни і кожної окремої громади. Бо жінки-лідери мають свіжі ідеї та нестандартні підходи, мають глибоке розуміння соціальних проблем. Час це показати всій Україні", - заявила Суслова.

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На форумі говорили не просто про абстрактні потреби жінок України і не тільки жінок, а зробили перші кроки на шляху до створення чіткої стратегії, яка дозволить системно працювати з проблематикою кожного окремого регіону, кожної громади. У різних сферах – від забезпечення доступу до якісної медицини закінчуючи збільшенням присутності жінок в економічних процесах.

Щоб чітко бачити мету й закріпити спільні плани - учасницями Жіночої Асамблеї буде підписана резолюція!

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Дата публікації
Перегляди
83
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