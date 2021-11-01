Днепр-1 — Минай: видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите матч внутреннего первенства в прямом эфире.
В понедельник, 1 ноября, состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги между "Днепром-1" и ужгородским "Минаем".
Команды встретятся на домашней арене днепрян, начало дуэли – в 17:00. В прямом эфире эту игру покажут УНИАН и ТСН Проспорт.
- "Днепр-1" с 22 баллами занимает пятое место в турнирной таблице;
- "Минай" имеет в своем активе восемь баллов и располагается на 14 строчке.
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22
13 тур
|Понедельник, 1 ноября/17:00
Днепр. "Днепр Арена"
ТВ-трансляция — УНИАН
|СТАТИСТИКА МАТЧА