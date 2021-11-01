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Днепр-1 — Минай: видеотрансляция матча УПЛ

Днепр-1 — Минай: видеотрансляция матча УПЛ

СК Днепр-1

Смотрите матч внутреннего первенства в прямом эфире.

В понедельник, 1 ноября, состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги между "Днепром-1" и ужгородским "Минаем".

Команды встретятся на домашней арене днепрян, начало дуэли – в 17:00. В прямом эфире эту игру покажут УНИАН и ТСН Проспорт.

  • "Днепр-1" с 22 баллами занимает пятое место в турнирной таблице;
  • "Минай" имеет в своем активе восемь баллов и располагается на 14 строчке.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22
13 тур

Эмблема ФК «СК Днепр-1» Понедельник, 1 ноября/17:00
Днепр. "Днепр Арена"
ТВ-трансляция — УНИАН		 Эмблема ФК «Минай»
  СТАТИСТИКА МАТЧА  
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