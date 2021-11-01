Днепр-1 — Минай: видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите матч внутреннего первенства в прямом эфире.

В понедельник, 1 ноября , состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги между "Днепром-1" и ужгородским "Минаем".

Команды встретятся на домашней арене днепрян, начало дуэли – в 17:00. В прямом эфире эту игру покажут УНИАН и ТСН Проспорт.

"Днепр-1" с 22 баллами занимает пятое место в турнирной таблице;

"Минай" имеет в своем активе восемь баллов и располагается на 14 строчке.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22

13 тур

Понедельник, 1 ноября/17:00

Днепр. "Днепр Арена"

ТВ-трансляция — УНИАН СТАТИСТИКА МАТЧА

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку