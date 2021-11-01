Дніпро-1 - Минай: відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться поєдинок внутрішньої першості у прямому ефірі.

У понеділок, 1 листопада , відбудеться матч 13-го туру української Прем'єр-ліги між "Дніпром-1" та ужгородським "Минаєм".

Команди зустрінуться на домашній арені дніпрян, початок дуелі - о 17:00. У прямому ефірі цю гру покажуть УНІАН та ТСН Проспорт.

"Дніпро-1" з 22 балами посідає п'яте місце в турнірнірній таблиці;

"Минай" має у своєму активі вісім балів та розташовується на 14 сходинці.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ-2021/22

13 тур

Понеділок, 1 листопада / 17:00

Дніпро. "Дніпро Арена"

ТБ-трансляція - УНІАН СТАТИСТИКА МАТЧУ

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