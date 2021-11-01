Дніпро-1 - Минай: відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться поєдинок внутрішньої першості у прямому ефірі.
У понеділок, 1 листопада, відбудеться матч 13-го туру української Прем'єр-ліги між "Дніпром-1" та ужгородським "Минаєм".
Команди зустрінуться на домашній арені дніпрян, початок дуелі - о 17:00. У прямому ефірі цю гру покажуть УНІАН та ТСН Проспорт.
- "Дніпро-1" з 22 балами посідає п'яте місце в турнірнірній таблиці;
- "Минай" має у своєму активі вісім балів та розташовується на 14 сходинці.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ-2021/22
13 тур
|Понеділок, 1 листопада / 17:00
Дніпро. "Дніпро Арена"
ТБ-трансляція - УНІАН
|СТАТИСТИКА МАТЧУ