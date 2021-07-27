Кубок Украины-2021/22: результаты жеребьевки стартового раунда

Поединки состоятся 4 августа (базовая дата).

27 июля в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка первого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины сезона-2021/22.

Имена своих соперников на этом этапе соревнований узнали восемь команд Второй лиги и две лучшие команды любительской лиги согласно рейтингу прошлого сезона.

Результаты жеребьевки первого предварительного раунда Кубка Украины-2021/22

"Карпаты" (Львов) - Академия футбола ФК "Киев"

"Феникс" (Подмонастырь, Львовская обл.) - МФА (Мукачево)

"Левый Берег" (Киев) - СК "Полтава"

"Скорук" (Томаковка) - ФК "Тростянец" (Сумская обл.)

"Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) - "Любомир" (Ставище)

Матчи первого предварительного этапа Кубка Украины состоятся 4 августа (базовая дата). Эта стадия турнира, как и все последующие, состоит из одного поединка.

Во втором предварительном этапе примут участие клубы Первой и Второй лиги (39 команд) и пять победителей первого этапа. Базовый день проведения матчей второго этапа Кубка Украины-2021/22 - 18 августа.

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