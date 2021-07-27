В Верховную Раду могут попасть пять партий — "Рейтинг"

В Верховную Раду могут попасть пять партий — "Рейтинг"

5,8% из общего количества опрошенных не намерены участвовать в голосовании.

Пять политических партий преодолели бы 5-процентный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Так, партию "Слуга народа" готовы поддержать 24,1% (24,9% - в начале июля) тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" проголосовали бы 14,3% (13,5%) респондентов, за "Батькивщину" — 12,8% (12,3%), за партию "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 12,4% (12,8%), за партию "Украинская стратегия Гройсмана" — 5,0% (4,5%).

В то же время "Радикальная партия" (4,7% — в начале месяца) и партия "Наши" (4,3%) набрали бы по 4,8% голосов респондентов, определившихся с выбором, "УДАР Виталия Кличко" — 4,3 % (4,1%), партия "Сила и честь" — 4,1% (4,8%), "Свобода" — 3,4%.

Рейтинг других политических сил — менее 3%.

Партию Шария готовы поддержать 2,6% (3,7%) респондентов, определившихся с выбором, "Голос" — 2%, объединение "Самопомощь" — 1,7%, партию "За будущее" — 1,2%, все остальные партии вместе взятые 2,4%.

5,8% из общего количества опрошенных не намерены участвовать в голосовании, 7,4% затруднились ответить.

Исследование "Общественно-политические настроения населения" проведено Социологической группой "Рейтинг" 23 — 25 июля 2021 года Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, если бы в конце июня в Украине состоялись парламентские выборы, то в Верховную Раду прошли бы семь политических партий.

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