Поборется за "бронзу": украинка в боевой схватке осталась без финала Олимпиады-2020

Алла Черкасова проиграла в полуфинале действующей чемпионке мира по вольной борьбе.
Украинский борец вольного стиля Алла Черкасова не смогла выйти в финал Олимпиады-2020.
В полуфинале в весовой категории до 68 кг украинка проиграла действующей чемпионке мира Тамире Менса-Сток из США - 4:10. Противостояние получилось невероятно напряженным - украинка сначала уступала, но потом проявила характер и вела 4:2, однако не удержала преимущество до конца схватки.
3 августа Черкасова проведет поединок за "бронзу".
Добавим, что в четвертьфинале украинка одержала победу над представительницей Германии Анной Кармен Шелль (6:0). До этого в 1/8 финала Черкасова разгромила польку Агнешку Вещек (11:0).
- Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
- Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио шесть медалей - 5 бронзовых и одна серебряная.
Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 2 августа в нашей онлайн-трансляции.