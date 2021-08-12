Самый дорогой трансфер в истории клуба: "Челси" подписал звездного форварда

За игрока, предположительно, было заплачено 115 миллионов евро.

Лондонский "Челси" объявил о подписании форварда миланского "Интера" Ромелу Лукаку.

28-летний нападающий заключил с "синими" контракт сроком на пять лет.

Финансовая сторона сделки не сообщается, но ранее появилась информация, что миланский клуб заработает на продаже бельгийца 115 миллионов евро. Таким образом, переход Ромелу стал самым дорогим трансфером в истории "Челси".

Зарплата футболиста в стане "синих" будет составлять 12 миллионов евро в год.

Лукаку уже выступал за "Челси" в период с 2011 по 2012 год, однако тогда он не смог закрепиться в команде.

В прошлом сезоне Ромелу провел 44 матча на клубном уровне, забив 30 мячей и отдав 10 голевых передач.

Накануне "Челси" обыграл "Вильярреал" в серии пенальти и завоевал Суперкубок УЕФА.

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