Самый дорогой трансфер в истории клуба: "Челси" подписал звездного форварда

За игрока, предположительно, было заплачено 115 миллионов евро.
Лондонский "Челси" объявил о подписании форварда миланского "Интера" Ромелу Лукаку.
28-летний нападающий заключил с "синими" контракт сроком на пять лет.
A work of art. #LukWhosBack pic.twitter.com/RmPTjMiF3M— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 12, 2021
Финансовая сторона сделки не сообщается, но ранее появилась информация, что миланский клуб заработает на продаже бельгийца 115 миллионов евро. Таким образом, переход Ромелу стал самым дорогим трансфером в истории "Челси".
Зарплата футболиста в стане "синих" будет составлять 12 миллионов евро в год.
- Лукаку уже выступал за "Челси" в период с 2011 по 2012 год, однако тогда он не смог закрепиться в команде.
- В прошлом сезоне Ромелу провел 44 матча на клубном уровне, забив 30 мячей и отдав 10 голевых передач.
Накануне "Челси" обыграл "Вильярреал" в серии пенальти и завоевал Суперкубок УЕФА.