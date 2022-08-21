Усик - Джошуа: лучшие моменты боя (видео)

Украинец Александр Усик провел успешную защиту титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе в реванше с британцем Энтони Джошуа. ТСН Проспорт предлагает посмотреть лучшие моменты поединка.

В субботу, 20 августа, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) победил британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в реванше и защитил титулы.

По итогам двенадцати раундов Усик победил Джошуа раздельным решением судей -115-113, 116-112 и 113-115.

Сражение произошло на арене Jeddah Super Dome в Джидде, Саудовская Аравия. На кону стояли все титулы украинца и вакантный пояс журнала The Ring.

Лучшие моменты боя Усик - Джошуа:

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Читайте также:

Важная победа: как Усик повторно деклассировал Джошуа и защитил чемпионские пояса (фото)

Выбросил пояса прочь, но отдал должное Усику: Джошуа эмоционально отреагировал на свое поражение в реванше (видео)

"Посвящаю этот поединок всем, кто защищает мою страну": эмоциональные слова Усика после триумфа над Джошуа