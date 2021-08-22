Аэропорт Кабула закроют на 48 часов

Госдепартамент США объявил, что аэропорт будет закрыт для эвакуации тех, кто уже оказался в его стенах.

Из-за большого количества граждан, желающих эвакуироваться из Афганистана, аэропорт в Кабуле закрывают на 48 часов. Люди в надежде на эвакуацию сидят на аэродроме под открытым небом.

Об этом сообщает пишет Khaama Press.

По данным издания, госдепартамент США объявил, что аэропорт будет закрыт для эвакуации тех, кто уже оказался в его стенах, а это тысячи человек. После этого рейсы возобновятся.

Между тем в администрации президента Джо Байдена сообщили, что планируют привлечь гражданские самолеты к эвакуации людей из Афганистана.

Напомним:

Министерство обороны Великобритании сообщило, что в аэропорту Кабула в результате давки погибли еще семь афганцев. Ситуация в аэропорту остается сложной.

Ситуация в аэропорту остается сложной. Между тем в Международном аэропорту "Борисполь" в воскресенье, 22 августа, сел военно транспортный самолет Воздушных сил Вооруженных Сил с эвакуированными из Афганистана.

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Автор: Елена Вус

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