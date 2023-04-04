Финляндия должна стать уроком для Путина - Уоллес

Вступление Финляндии в Североатлантический альянс должно стать уроком для российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес, информирует Sky News.

Он отметил, что рад за официально присоединившуюся к НАТО Финляндию.

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"Я рад, что заявка Финляндии на вступление в НАТО одобрена, и я хочу поздравить эту страну в организации. Пусть Финляндия станет уроком для президента Путина", — сказал Уоллес.

Кроме того, британский министр обороны отметил, что Финляндия добровольно присоединилась к НАТО.

"Финляндия решила присоединиться по своей воле. Свобода выбора своих альянсов, как право суверенного государства, является делом его граждан, и только их", — добавил чиновник.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО больше не стоит в повестке дня, поскольку наше государство подала заявку на членство.

Кроме того, мы ранее информировали, что высокопоставленный представитель НАТО на условиях анонимности рассказал, что контрнаступление Украины будет эффективным. В то же время неизвестно, когда и где он начнется.

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